- Transformacja energetyczna jest priorytetem dla Europy. Założenia są takie, że do 2030 roku około 42 proc. energii ma być energią czystą. Do 2040 roku ma to być prawie 50 proc. Harmonogramy są bardzo napięte - powiedział Prądzyński.

Dlatego, w ocenie prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń, transformacja energetyczna bez udziału ubezpieczycieli nie jest możliwa. - Ilość ryzyk, jakie dotyczą nowych źródeł wytwarzania energii, jest tak duża, że bez ubezpieczeń to się nie powiedzie – powiedział.

Reklama

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.