W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu pierwszego etapu wdrażania Traczy Finansowej dla firm i pracowników. Etapu, który dotyczył mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

"Możliwość składania wniosków w ramach tego programu zakończyła się w piątek. Tym samym Tarcza dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw została wdrożona na przestrzeni maja, czerwca i lipca tego roku" - powiedział na konferencji Borys.

Jak ocenił szef PFR, program Tarczy Finansowe PFR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw był programem wdrożonym na czas, we właściwej skali, zakresie, po to, aby skutecznie przeciwdziałać skutkom kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa w polskiej gospodarce w II kwartale br.

"Jest to program rządowy wdrażany w ramach szerokiej tarczy antykryzysowej, program o bardzo dużej wartości - rząd przeznaczył na to aż 75 mld zł. Po trzech miesiącach od jego wdrożenia można powiedzieć, że zrealizowaliśmy wszystkie główne cele. To znaczy umożliwiliśmy mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, których przychody spadły o co najmniej 25 proc., dostęp do subwencji finansowych, które ustabilizowały ich sytuację płynnościową w tym najtrudniejszym momencie" - powiedział Borys.

Reklama

Jak przekazał, ostatecznie z tego wsparcia skorzystało 345 tys. firm. "W kwietniu zakładaliśmy, że będzie to 350 tys. firm. (...) Jest to blisko połowa wszystkich mikro, małych, średnich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce, co pokazuje, jak znacząca skala gospodarki była dotknięta tym kryzysem" - powiedział.

Przekazał, że łączna wypłacona kwota to 60,5 mld zł, "a więc bardzo znaczące środki, które wpłynęły do przedsiębiorstw, stabilizowały ich sytuację finansową, pozwalały na kontynuację zatrudnienia w II kw. tego roku" - zaznaczył.

Dodał, że łącznie firmy, które otrzymały pomoc w ramach Tarczy Finansowej, zatrudniają ponad 3 mln 100 tys. pracowników.