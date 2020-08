Koncerny publikują dane za pierwsze pandemiczne półrocze. I choć za sprawą lockdownu są one zasadniczo gorsze niż w ubiegłym roku, najwięksi gracze szykują się do odbicia. COVID-19 otworzył jednak na rynku motoryzacji – jak stwierdził szef grupy PSA – silnie darwinowski okres. A to oznacza, że słabsi będą mieli kłopoty z przetrwaniem.

Wyniki pokazały, że na miejscu globalnego lidera sprzedaży nastąpiła zmiana. Dotychczas przodujący Volkswagen musiał ustąpić Toyocie, choć ta spodziewa się, że jej zysk spadnie w tym roku o ok. 80 proc. i będzie najgorszy od dziewięciu lat. Japońska firma odnotowała jednak mniejszy niż VW spadek, sprzedając prawie 4,2 mln aut, czyli o 21,6 proc. mniej niż w ubiegłym roku. Niemiecki koncern odnotował natomiast stratę operacyjną w wysokości 800 mln euro i spadek sprzedaży przekraczający 27 proc. (3,9 mln sztuk).