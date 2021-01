"Robimy wszystko, aby pomoc trafiła do wnioskujących jak najszybciej. Pierwsze 23,6 tys. wypłat na kwotę 48,6 mln zł trafiło już na konta. To pokazuje, że elektroniczny system wnioskowania sprawdza się. Dzięki temu szybciej weryfikujemy wnioski i szybciej przekazujemy środki na konta" – mówi prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Zapowiada też, że w weekend pierwsi przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z opłacania składek za listopad ubiegłego roku. "Informacje o zwolnieniu zostaną udostępnione na Platformie Usług Elektronicznych" - wyjaśnia szefowa ZUS.

Od 30 grudnia ubiegłego roku przedsiębiorcy mogą wnioskować o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. w ramach najnowszej Tarczy antykryzysowej 6.0.

Wszystkie wnioski o świadczenia postojowe i zwolnienia ze składek należy przesyłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia z Tarczy antykryzysowej 6.0, terminach składania wniosków i konkretnych kodach PKD, które kwalifikują do skorzystania z pomocy, są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.

Zgodnie z Tarczą 6.0 więcej przedsiębiorców może skorzystać z dodatkowego świadczenia postojowego. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, organizatorzy turystyki i obiekty sportowe mogą otrzymać dodatkowe postojowe nawet trzy razy. Warunkiem pierwszej wypłaty jest spadek przychodu o co najmniej 75 proc. wobec tego samego miesiąca rok wcześniej. Przedsiębiorcy z tych branż już mogą składać wnioski (od 16 grudnia 2020 r.).

Od końca grudnia 2020 r. ZUS zaczął przyjmować wnioski o postojowe od kolejnych niemal 40 grup przedsiębiorców (według kodów PKD wymienionych w ustawie). Są to w większości te same rodzaje działalności, które skorzystają z umorzenia listopadowych składek. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje jednokrotnie. Warunkiem wypłaty jest spadek przychodu w październiku albo listopadzie 2020 r. o co najmniej 40 proc. w stosunku do sytuacji w analogicznym miesiącu 2019 roku.