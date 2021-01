W halach fabryki Polfa Tarchomin trwa obecnie budowa nowej linii do produkcji ampułek. Będzie w niej można przygotowywać między innymi szczepionki na koronawirusa. Wartość inwestycji oszacowano na kwotę 40 mln zł - podaje 300Gospodarka.pl. „Nie mówimy o samej produkcji szczepionki – nowa ampułkarnia pozwala na konfekcjonowanie produktu, czyli rozlewanie go do ampułek. Zdolność produkcyjna pozwoli na wytwarzanie kilkunastu tysięcy ampułek na dobę. Każda ampułka to kilka lub kilkanaście dawek” – powiedział serwisowi Jarosław Król, prezes Polfy Tarchomin.

Kto dostarczy szczepionkę dla Polfy Tarchomin?

Według informacji, do jakich dotarła 300Gospodarka, spółka już dziś negocjuje z zagranicznym dostawcą szczepionki przeciw Covid-19. Możliwość współpracy z zachodnim producentem potwierdził prezes Polfy Tarchomin. „Prowadzimy rozmowy z amerykańskim partnerem. Analizujemy i oceniamy potrzeby i możliwości rynku. Wiemy, że są braki, i wiemy, że nasza linia może posłużyć dla szczepionek. Więcej nie mogę w tej chwili ujawnić” – poinformował Jarosław Król.

Do tarchomińskiej rozlewni najprawdopodobniej trafi szczepionka, która obecnie nie jest jeszcze dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

