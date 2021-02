"Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcą promować swoje marki produktowe na rynkach Zjednoczonych Emiratów Arabskich i innych krajów Zatoki Perskiej, mogą wziąć udział w kolejnej edycji programu 'Go to Brand - Expo 2020', realizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki programowi przedsiębiorcy mogą m.in. uczestniczyć w Forum Gospodarczym Polska-ZEA, które jest planowane na 6 grudnia 2021 roku. W budżecie 'Go to Brand - Expo 2020' znalazło się 50 mln zł pochodzących ze środków unijnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój" - czytamy w komunikacie.

W konsekwencji pandemii COVID-19 ubiegłoroczna edycja Wystawy Światowej w Dubaju została przesunięta o rok. Jej nowe ramy czasowe to 1 października 2021 r. - 31 marca 2022 r., przypomniano.

"Go to Brand - Expo 2020" jest jedną z najważniejszych inicjatyw programu gospodarczego będącego kluczowym elementem udziału Polski w Expo 2020 Dubai. To pierwsza w historii udziału Polski w Wystawach Światowych tak kompleksowa propozycja dla polskich firm, która obejmuje zarówno wsparcie promocyjne, organizacyjne jak i finansowe.

"Doświadczenia z pandemicznych miesięcy pokazują, jak ważna jest dywersyfikacja źródeł przychodów. Udział Polski w Expo 2020 w Dubaju to dla polskich firm szansa na znalezienie nowych klientów, budowanie relacji handlowych i pozyskanie partnerów biznesowych na perspektywicznym rynku bliskowschodnim. Zjednoczone Emiraty Arabskie i inne kraje Zatoki Perskiej to region o dużym potencjale wzrostu, ciągle niewykorzystanym przez naszych przedsiębiorców. Stąd idea rozszerzenia wsparcia promocji polskich marek w sprawdzonej i popularnej formule konkursu 'Go to Brand'" - powiedział wiceprezes PARP, ambasador Expo Marcin Czyża, cytowany w komunikacie.

Program "Go to Brand - Expo 2020" umożliwia pozyskanie środków m.in. na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych oraz na dodatkowe działania promocyjne związane z Expo 2020 Dubai. Wśród ponad 30 wydarzeń branżowych zaplanowanych na lata 2021 i 2022 znajdują się wydarzenia skierowane do kluczowych ze względu na potencjał eksportowy sektorów, m.in. biotechnologia i farmaceutyka, budownictwo, energetyka, IT/ICT, polskie specjalności żywnościowe, sprzęt medyczny. Środki pozyskane z programu mogą zostać także wykorzystane na sfinansowanie usług doradczych w zakresie przygotowania do wejścia na rynki krajów Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie), podkreślono w materiale.

Przedsiębiorcy, którzy zgłoszą się do programu 'Go to Brand', zostaną zaproszeni na Forum Gospodarcze Polska - Zjednoczone Emiraty Arabskie, zaplanowane na 6 grudnia 2021 r. Forum stanowi kulminacyjny moment całego programu gospodarczego, a udział w wydarzeniu zapowiedzieli już przedstawiciele najwyższych władz państwowych. W programie zaplanowano m.in. podpisanie umów dwustronnych, panele biznesowe, sesje biznesowe b2b.

"Start programu 'Go to Brand - Expo 2020' to pierwsza z uruchamianych w tym roku inicjatyw programu gospodarczego. Zachęcam przedstawicieli sektora MŚP do zaplanowania działań promocyjnych, wykorzystujących kontekst udziału Polski w Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju. To unikalna platforma wymiany doświadczeń oraz nawiązywania relacji biznesowych, a wsparcie polskich firm, obok budowania wizerunku naszego kraju, stanowi główny cel całego przedsięwzięcia. Zwieńczeniem naszych działań będzie Dzień Polski oraz Forum Gospodarcze Polska - Zjednoczone Emiraty Arabskie (6 i 7 grudnia 2021 r.), na które już teraz serdecznie zapraszam - powiedział komisarz generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju Adrian Malinowski.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 26 lutego do 29 marca 2021 roku. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł, przy czym 15 mln jest przeznaczone dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, a 35 mln - dla projektów zlokalizowanych w pozostałych województwach. Projekty zgłaszane do konkursu muszą zamknąć się w kwocie 1 mln zł. Maksymalne dofinansowanie, o jakie mogą się starać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa to 455 650 zł, przy czym wymagany minimalny wkład własny wynosi 15% wartości projektu.

W ramach poprzedniej edycji konkursu "Go to Brand" dofinansowanie przyznano 79 projektom.

Wystawy Expo należą do największych imprez promocyjnych o zasięgu globalnym. Tematyka wystaw Expo związana jest ze wspólnym poszukiwaniem rozwiązań problemów globalnych. Dotychczas Polska uczestniczyła w Expo w Mediolanie (2015) oraz w Expo w Astanie (2017). W Expo 2020 weźmie ponad 200 państw i organizacji. Organizatorzy szacują, że Wystawę w Dubaju odwiedzi 18 milionów gości, którzy złożą 25 mln wizyt. Udział Polski w Expo 2020 w Dubaju będzie unikalnym kontekstem promocyjnym dla polskich przedsiębiorców, zmagających się z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19.