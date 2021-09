Jak zwraca uwagę PIE, polskie średnie i duże przedsiębiorstwa raportują bezprecedensowe wyniki finansowe. Eksperci przywołują badania Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że przychody firm niefinansowych zatrudniających powyżej 49 pracowników wzrosły w I kw. 2021 r. o 19,7 proc. rdr.

"Wynik ten jest imponujący nawet w porównaniu z okresem sprzed pandemii" - zaznaczyli analitycy PIE w czwartkowym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE". Dodano, że obecne przychody są o 13,5 proc. wyższe niż w 2019 r.

Podkreślono, że rentowność firm jest najwyższa w historii badań. Zysk netto wzrósł o 51,8 proc. wobec analogicznego okresu w 2019 r. Jak tłumaczą analitycy, dynamika wynika "z realnego wzrostu aktywności ekonomicznej, a nie efektów statystycznych". Przypomniano, że rentowność obrotu brutto wyniosła 7 proc. i była najwyższa od 2002 r.

Liderem, jak wskazano, jest branża informacji i komunikacji, w której wskaźnik rentowności wzrósł w ostatnich dwóch latach z 8,8 proc. do 20,0 proc. w 2021 r. Wysokie wzrosty zanotowano też w opiece zdrowotnej i społecznej (z -0,7 proc. do 5,8 proc.) oraz edukacji (z 9,1 proc. do 13,7 proc.); z kolei w branżach najmocniej dotkniętych przez pandemię, takich jak hotelarstwo, gastronomia czy część usług - nie poprawiły się.

W ocenie analityków, wysoka rentowność firm sprzyja wzrostowi inwestycji w kolejnych kwartałach. Podkreślono, że przedsiębiorstwa działają w warunkach silnego wzrostu popytu i ograniczonej podaży pracy. "W efekcie spodziewamy się presji na automatyzację procesów produkcyjnych oraz usługowych" - czytamy. Wskazano na wzrost inwestycji w większych firmach (o 7,9 proc. rdr). Szczególnie silnie zwiększono nakłady na środki transportu (o 42,9 proc. rdr); a słabiej na maszyny i narzędzia (8,3 proc. rdr).

Według PIE szybki rozwój technologii teleinformatycznych będzie stymulował rozwój polskiej gospodarki w kolejnych latach. "Należy jednak pamiętać, że szybkie przejście w stronę gospodarki cyfrowej wiąże się też ze wzrostem zagrożeń z zakresu cyberbezpieczeństwa" - podsumowano.