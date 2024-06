Jeśli chodzi o polskie firmy technologiczne, to w regionie Europy Środkowej i Wschodniej rocznie jest ok. 13-14 większych transakcji, w czasie których firmy pozyskują kapitał, chcąc dynamicznie rozwijać się na rynkach międzynarodowych. Polska to jest ok. 50 proc. tych wszystkich firm technologicznych w regionie - mówi Paweł Borys.

Natomiast jeśli chodzi o inwestycje polskich przedsiębiorstw, a nasza gospodarka to są głównie małe i średnie firmy, to niestety tu jest problem. Polskie firmy, małe i średnie, mało inwestują, i to od lat - dodaje.

Reklama

Jak popatrzymy na zaawansowanie w przyjmowaniu takich rozwiązań, jak chmura obliczeniowa, to jest tylko 15 proc. polskich małych i średnich firm. W Europie Zachodniej wskaźnik ten wynosi blisko 50 proc. Zatem istnieje tu olbrzymi potencjał unowocześnienia polskiej gospodarki. Powiedziałbym nawet, że jest to konieczność, aby te firmy przyspieszyły inwestycje w obszarze marketingu, infrastruktury, obsługi klienta, automatyzacji procesów, analityki danych. Właśnie tak w nowoczesnej gospodarce buduje się przewagi konkurencyjne - wskazuje Borys.

Dlaczego polskie firmy mało inwestują?

Reklama

Cała rozmowa w materiale wideo