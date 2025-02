Maksymalne ceny energii w 2024 roku

Ceny energii od wielu miesięcy budzą emocje. Rządzący starają się łagodzić skutki ich wzrostu wprowadzając skierowane do konkretnych grup odbiorców regulacje zamrażające ceny. Jedną z takich grup są małe i średnie przedsiębiorstwa. Miały one mieć do końca lutego czas na złożenie oświadczenia dotyczącego udzielonej im pomocy publicznej i de minimis. Po co? W 2024 roku mogły one korzystać z maksymalnych cen energii, co stanowi dla małych i średnich przedsiębiorstw pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomocą de minimis w rybołówstwie, a dla mikroprzedsiębiorców pomoc publiczną. Oznacza to, że aby z niej korzystać, muszą one spełniać odpowiednie warunki, w tym, nie mogły przekroczyć limitu tej pomocy. Aby możliwe było dokonanie oceny ich sytuacji, konieczne jest więc złożenie odpowiedniego oświadczenia. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, konieczne będzie dokonanie dopłaty wynikającej z różnicy pomiędzy ceną maksymalną energii, a ceną wynikającą z umowy łączącej przedsiębiorcę z dostawcą. Co więcej, od różnicy tej trzeba będzie zapłacić również odsetki. Czas na złożenie oświadczenia miał się skończyć 28 lutego, jednak jak się okazuje, Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad jego przedłużeniem aż do połowy roku.

Tańszy prąd tylko z tym oświadczeniem

Jakie dane należy podać w oświadczeniu, które ma aż 7 stron? Oczywiście jego pierwsza część to dane identyfikacyjne odbiorcy, w tym określenie wielkości podmiotu. Część II oświadczenia przeznaczona jest dla mikroprzedsiębiorców, część III dla małych i średnich przedsiębiorców, a część IV to odpowiednie oświadczenia. W odpowiedniej dla danego podmiotu części należy wskazać, czy uzyskał on już pomoc (publiczną lub de minimis), a jeśli tak, to jaka była jej wartość.

Oświadczenie można złożyć elektronicznie, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym (podpis ePUAP) lub podpisem osobistym potwierdzonym dowodem osobistym z warstwą elektroniczną (eDowód). Dopuszczalne jest jednak również złożenie jej w wersji papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem. Co istotne, informację o wartości udzielone pomocy w związku ze stosowaniem maksymalnych cen energii przekaże odbiorcy dostawca energii po dokonaniu ostatecznego rozliczenia. Zaświadczenie to nie jest potrzebne do wypełnienia i złożenia oświadczenia, o którym mowa.

Limity pomocy publicznej i de minimis

Przypomnijmy, że limit pomocy de minimis w okresie 3 lat wynosi dla małego i średniego przedsiębiorstwa:

- 300 tys. euro dla przedsiębiorstw;

- 50 tys. euro dla przedsiębiorstw w sektorze rolnym;

- 30 tys. euro dla przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa i akwakultury.



Z kolei limit pomocy publicznej wynosi rocznie:

- 200 tys. euro. dla mikroprzedsiębiorstwa,

- 25 tys. euro dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych,

- 30 tys. euro dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorach rybołówstwa i akwakultury.