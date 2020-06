"Zamknięcie centrów handlowych doprowadziło setki firm i tysiące ich pracowników do dramatycznej sytuacji. Z dnia na dzień miejsca pracy zostały zamknięte, a firmy z każdym dniem traciły przychody. Po kilku tygodniach od otwarcia galerii widać, że sytuacja szybko nie wróci do stanu sprzed pandemii. Ponad połowa firm uważa, że obecnie nadal nie opłaca się prowadzenie sklepów w galeriach. Potrzebne są decyzje, które pozwolą branży handlowej nadrobić straty. Dlatego apelujemy m.in. o zawieszenie zakazu handlu w niedziele. Pozwoliłoby to ochronić większą liczbę miejsc pracy w handlu i branżach ściśle z nim współpracujących, zwiększyć sprzedaż oraz poprawić bezpieczeństwo sanitarne w czasie zakupów" - powiedział dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan Grzegorz Baczewski, cytowany w komunikacie.



Zdaniem respondentów sprzedaż w sklepach i punktach zlokalizowanych w galeriach handlowych, w maju br. w stosunku do stycznia i lutego, obniżyła się o 46 proc., podano także.



Badanie wykazało, że zamknięcia sklepów w galeriach nie planuje 18,8 proc. firm. 5,8 proc. firm rozważa całkowite przeniesienie działalności do lokali znajdujących się poza galeriami handlowymi, natomiast 4,3 proc. chce sprzedawać produkty tylko w internecie.

"Ruch w galeriach handlowych jest zdecydowanie mniejszy, a w dużych miastach (w najdroższych galeriach) jest dużo poniżej 50 proc. sprzed pandemii. Jeżeli w najbliższych 2-3 miesiącach frekwencja w centrach handlowych nie będzie wracała do poprzedniego poziomu, to Ochnik będzie musiał zmniejszyć liczbę salonów. W najbardziej pesymistycznym scenariuszu rozważamy zredukowanie sieci sprzedaży nawet o 30-40 proc. Część klientów nie wróci już do tradycyjnych zakupów" - powiedział prezes firmy Ochnik Marcin Ochnik, cytowany w komunikacie.



Zdaniem 26,1 proc. badanych liczba klientów odwiedzających duże galerie wróci do poziomu gwarantującego opłacalność biznesu, co najmniej za 12 miesięcy, 24,6 proc. jest przekonanych, że potrzeba na to co najmniej 18 miesięcy, 17,4 proc. sądzi, że stanie się to do końca roku.



17,4 proc. firm twierdzi, że sprzedaż już nie wróci do poprzedniego poziomu opłacalności.



"Trochę więcej optymizmu panuje wśród firm, które mają sklepy w małych i średnich galeriach handlowych. 21,7 proc. uważa, że do końca roku liczba klientów wróci w nich do poziomu gwarantującego opłacalność biznesu, a 27,5 proc. sądzi, że potrzeba na to co najmniej 12 miesięcy. 10,1 proc. firm jest przekonanych, że już nie wróci do poprzedniego poziomu opłacalności" - czytamy dalej.



Konfederacja Lewiatana badanie online przeprowadziła w dniach 2-6 czerwca 2020 r. na próbie 203 przedsiębiorców prowadzących działalność w galeriach handlowych.

