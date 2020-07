Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1 250 mln euro wobec 48 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej.



"Eksport towarów wyniósł 71,1 mld zł i był niższy o 13 mld zł (tj. o 15,5%) niż w analogicznym miesiącu 2019 r. Import towarów zmniejszył się o 19,8 mld zł (tj. o 23,2%) i osiągnął wartość 65,4 mld zł. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 5,7 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 15,5 mld zł i w porównaniu do maja 2019 r. zmniejszyły się o 7,6 mld zł (tj. o 33,1%). Wartość rozchodów wyniosła 8,6 mld zł i była niższa o 5,5 mld zł (tj. o 39,1%)" - napisano w komentarzu banku centralnego.



Na kształtowanie się wielkości salda towarów wpłynął między innymi rekordowy spadek cen ropy (z poziomu 68,4 USD za baryłkę w maju 2019 r. do 17,1 USD za baryłkę w maju 2020 r.), który spowodował znaczny spadek wartości importu paliw.

"Ponadto zaobserwowano relatywnie lepszą sytuację w eksporcie dóbr konsumpcyjnych (niewielki spadek w stosunku do maja 2019 r. i wzrost w porównaniu do kwietnia 2020 r.), do czego przyczyniło się otwarcie gospodarek będących naszymi najważniejszymi partnerami. Kolejnym czynnikiem wpływającym na poprawę salda towarów był utrzymujący się na wysokim poziomie eksport baterii samochodowych. W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo towarów było ujemne i wyniosło 1,1 mld zł." - czytamy dalej.



Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 15,5 mld zł i w porównaniu do maja 2019 r. zmniejszyły się o 7,6 mld zł, tj. o 33,1%, podano także.



"Wartość rozchodów wyniosła 8,6 mld zł i była niższa o 5,5 mld zł, tj. o 39,1%. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego w przychodach odnotowano spadek w usługach transportowych o 22,8%, w podróżach zagranicznych o 77,6%, a w pozostałych usługach o 22,6%. Natomiast po stronie rozchodów usługi transportowe zmniejszyły się o 28,4%, podróże zagraniczne o 82,8% i pozostałe usługi o 25%" - czytamy dalej.