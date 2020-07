Strata operacyjna wyniosła 1,68 mln zł wobec 0,34 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,25 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 39,14 mln zł rok wcześniej.



"Wskutek ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w okresie od 13 marca do 3 maja 2020 r. ustanowiono całkowity zakaz prowadzenia działalność w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2, polegającej m.in. na handlu wyrobami tekstylnymi, wyrobami odzieżowymi oraz obuwiem. W tym okresie salony Esotiq i salony franczyzowe zlokalizowane w centrach handlowych zostały zamknięte, a tym samym grupa kapitałowa czasowo utraciła możliwość sprzedaży towarów i generowania przychodów w tym kanale sprzedaży" - przypomniano w raporcie.



"Do dnia 4 maja br., kiedy to wznowiły działalność salony uprzednio objęte zakazem sprzedaży wynikającym z sytuacji epidemiologicznej, głównym źródłem przychodów grupy był sklep internetowy oraz sprzedaż realizowana za pośrednictwem tej części stacjonarnych sklepów franczyzowych, których funkcjonowanie nie zostało ograniczone w wyniku pandemii. Grupa w okresie zamknięcia salonów odnotowała spadek sprzedaży o 60% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego" - dodano.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 0,71 mln zł wobec 0,01 mln zł zysku rok wcześniej.



Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 180 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)