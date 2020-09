"Biedronka oznaczyła w swoich sklepach kilka grup towarów: polskich marek, a także tych, które są wytwarzane, przetwarzane lub konfekcjonowane w Polsce. To produkty, które rodzą się we współpracy z polskimi przedsiębiorcami, tworząc w naszym kraju miejsca pracy. Każdy klient Biedronki kupując je, przykłada rękę do wsparcia polskiej gospodarki, bez względu na to, czy zrobił zakupy za kilkaset, czy za kilka złotych. Jak wynika z danych sieci, tylko w pierwszym tygodniu akcji od 27 sierpnia do 3 września br. klienci sieci wsparli polską gospodarkę imponującą kwotą ok. 830 mln zł. Rekordową sumę Biedronka zarejestrowała w sobotę 29 sierpnia, kiedy to jej klienci wydali ponad 150 mln zł na produkty w ramach akcji 'Kupuj co polskie'" - czytamy w komunikacie.

W I poł. br. sieć Biedronka otworzyła 34 sklepy, zamknęła 5 i przeprowadziła 71 modernizacji. Na koniec czerwca br. sieć Biedronka liczyła 3 031 placówek.