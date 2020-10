"Dino Polska S.A. otworzyła od stycznia do końca września 2020 r. 153 nowe sklepy wobec 138 rok wcześniej. Na koniec września 2020 r. sieć liczyła 1 371 sklepów, wobec 1 113 marketów rok wcześniej. Powierzchnia sprzedaży sklepów Dino wyniosła 532,7 tys. m2 wobec 430,5 tys. m2 rok temu" - czytamy w komunikacie.



Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.



(ISBnews)