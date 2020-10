Dom aukcyjny Sotheby’s sprzedał do 31 lipca 2020 roku dzieła sztuki i przedmioty dekoracyjne o wartości 285 mln dol. To trzykrotnie więcej niż w całym poprzednim roku. Pod młotek poszło w tym okresie bieżącego roku już 13 tys. przedmiotów, podczas gdy w całym poprzednim tylko 4 tys. Portal internetowy dla sprzedawców sztuki i mebli o nazwie 1stdibs, zanotował w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 8 tys. transakcji dzieł sztuki, co oznacza wzrost w ciągu roku o 65 proc.

Prawda jest jednak taka, pisze Tarmy, że zdecydowana większość inwestycji w ten specyficzny rynek przynosi straty. Wyjątkiem są jego najbardziej wpływowi gracze, którzy zbierają całe zyski: handlarze, którzy przekonują bogatych klientów, by wydawali coraz więcej, domy aukcyjne kuszące największych kolekcjonerów, handlujący pomiędzy sobą najbogatsi kolekcjonerzy i cały ekosystem kuratorów, uczonych, krytyków i kreatorów gustów, którzy decydują, co postrzegane jest jako wartościowe. Wniosek? Nawet najlepiej przemyślany zakup nie zagwarantuje ci zwrotu z inwestycji.

Tarmy wskazuje nam jednak najważniejsze cechy rynku sztuki, które powinniśmy rozpoznać, jeśli zamierzamy się na nim zadomowić: