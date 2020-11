Z badania wynika też, że 68 proc. Polaków uważa, że przywrócenie niedziel handlowych pozwoliłoby sklepom odrobić straty z okresu zamknięcia spowodowanego wprowadzeniem obostrzeń epidemiologicznych, a 67 proc. twierdzi, że ułatwiłoby to robienie zakupów. Ponadto 50 proc. ankietowanych jest zdania, że handel w niedzielę zwiększyłoby bezpieczeństwo związane z przebywaniem w galeriach handlowych.

Przypomniano, że zgodnie z obowiązującym prawem, w 2020 r. sklepy mogą być otwarte tylko w siedem niedziel w roku. Dodatkowo ze względu na obostrzenia związane z epidemią COVID-19 przez dwa wiosenne miesiące funkcjonowanie centrów handlowych zostało bardzo mocno ograniczone.

Napisano, że tuż przed ogłoszeniem przez premiera Mateusza Morawickiego decyzji o ponownym zamknięciu od dnia 7 listopada centrów handlowych , agencja badawcza Inquiry sprawdziła, jak wydarzenia ostatnich miesięcy wpłynęły na stosunek Polaków do zakazu handlu w niedzielę. Wynika z nich, że ponad połowa badanych (57 proc.) odbiera zakaz handlu negatywnie, a pozytywnie ocenia go 27 proc. respondentów. Podkreślono, że w stosunku do wiosennego pomiaru, poparcie dla ograniczenia handlu w niedziele zmalało o 7 p.p.

Wyniki badania - jak czytamy - pokazują również, że część z nas zmieniła swoje nawyki związane z zakupami spożywczymi. Na ograniczenia dotyczące braku możliwości dokonania zakupu świeżych produktów spożywczych wskazało w ostatniej fali badania 27 proc. badanych, a na brak możliwości dokonania zakupów spożywczych po powrocie z podróży w niedzielę 20 proc.

Reklama

Napisano, że osoby popierające zakaz handlu w niedziele (13 proc.) przede wszystkim podkreślały pozytywny aspekt wolnego dnia dla sprzedawców (68 proc. wskazań w tej grupie), a 57 proc. z nich uważa, że niedziela nie powinna być dniem na zakupy.

W sumie - jak czytamy - za zniesieniem zakazu handlu w niedzielę opowiada się 59 proc. Polaków. Przy czym powrotu do sytuacji sprzed zakazu chce 23 proc. badanych, 19 proc. uważa, że sprzedawcy powinni dostawać za pracę w niedzielę wyższe wynagrodzenie, a zdaniem 17 proc. ankietowanych twierdzi, że "sprzedawcy powinni mieć zagwarantowane wolne np. 2 wybrane niedziele w miesiącu".

Z przeprowadzonych badań wynika, że zdaniem Polaków centra handlowe to bezpieczne miejsca pod względem epidemiologicznym: ciągu ostatniego miesiąca galerię handlową odwiedziło 62 proc. badanych i zdecydowana większość z nich, bo 77 proc., czuło się bezpiecznie podczas wizyty.

"Uważamy, że częściowe zamknięcie galerii jest nieuzasadnione. Po pierwsze stosowane są najwyższe standardy sanitarne, w tym m.in. nieograniczony dostęp do środków dezynfekujących, regularna i częsta dezynfekcja miejsc dotykanych przez ludzi, po drugie zaawansowane technologie – systemy kamer zliczające klientów w czasie rzeczywistym, pozwalające na kontrolowanie liczby osób przebywających w obiekcie oraz po trzecie – prowadzone są intensywne działania informacyjne kierowane do klientów dotyczące przestrzegania obowiązujących zasad – powiedział cytowany w informacji Polskiej Rady Centrów Handlowych Radosław Knap. Zaznaczył też, że skala zakażeń wśród pracowników sklepów działających w centrach handlowych nie przekraczała 1 promila w trzecim tygodniu października. "Nie odnotowaliśmy także przypadków z transmisją na współpracowników i klientów" - dodał.