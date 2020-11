"Sektor centrów handlowych był i jest przygotowany do bezpiecznej obsługi klientów także przy pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej. Uważamy, że częściowe zamknięcie galerii jest nieuzasadnione. Po pierwsze stosowane są najwyższe standardy sanitarne, w tym m.in. nieograniczony dostęp do środków dezynfekujących, regularna i częsta dezynfekcja miejsc dotykanych przez ludzi, po drugie zaawansowane technologie - systemy kamer zliczające klientów w czasie rzeczywistym, pozwalające na kontrolowanie liczby osób przebywających w obiekcie oraz po trzecie - prowadzone są intensywne działania informacyjne kierowane do klientów dotyczące przestrzegania obowiązujących zasad. Co więcej, dane które zebraliśmy od członków PRCH pokazały, że skala zakażeń wśród pracowników sklepów działających w centrach handlowych nie przekraczała 1 promila w trzecim tygodniu października. Nie odnotowaliśmy także przypadków z transmisją na współpracowników i klientów" - powiedział dyrektor generalny PRCH Radosław Knap, cytowany w komunikacie.

Ankieta wykazała, że przywrócenie niedziel handlowych ułatwiłoby robienie zakupów - tak uważa 67% badanych, a 50% ankietowanych uważa, że dodatkowo zwiększyłoby bezpieczeństwo związane z przebywaniem w galeriach handlowych.

"Ponad połowa badanych (57%) odbiera zakaz handlu negatywnie, a pozytywnie ocenia go 27% respondentów. Co warto podkreślić, w stosunku do wiosennego pomiaru, poparcie dla ograniczenia handlu w niedziele zmalało o 7 pkt proc." - czytamy dalej.

Osoby popierające zakaz handlu w niedziele (13%) podkreślały pozytywny aspekt wolnego dnia dla sprzedawców (68% wskazań w tej grupie), a 57% z nich uważa, że niedziela nie powinna być dniem na zakupy.

"Badanych zapytano również o to, jaki wpływ na funkcjonowanie centrów handlowych miałoby przywrócenie handlowych niedziel i tym samym rozłożenie w nich wizyt na więcej dni. W opinii 68% Polaków, pozwoliłoby to sklepom odrobić straty z okresu zamknięcia, dla 67% ułatwiłoby robienie zakupów, a 50% uważa, że zwiększyłoby bezpieczeństwo związane z przebywaniem w galeriach handlowych" - czytamy dalej.

Ankieta internetowa zrealizowana przez agencję badawczą Inquiry na panelu YouGov w październiku 2020, na próbie N=1006. Wyniki porównujemy z badaniem zrealizowanym w styczniu 2020 r. na próbie N=503