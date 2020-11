Nowy system wsparcia biznesu będzie kosztował państwo 1,6 mld euro miesięcznie - poinformował Le Maire. W ramach tego programu państwo rekompensuje firmom, które pozostają zamknięte z powodu lockdownu, do 10 tys. euro miesięcznie lub 20 proc. obrotów w porównaniu z obrotami w tym samym okresie rok wcześniej, do 100 tys. euro. Do tej pory rekompensata obejmowała tylko kwotę do 10 tys. euro miesięcznie.

Le Maire zapowiedział, że nowy program wsparcia będzie obowiązywać tak długo, jak nakazane przez władze zamknięcie biznesów. Dodał, że ogólnokrajowa blokada dotknęła 200 tys. firm.

Luzowanie lockdownu we Francji ma się odbywać w trzech etapach: w pierwszym, od 28 listopada, otwarte zostaną sklepy z produktami, które nie są niezbędne do życia. Władze zezwolą również na aktywność fizyczną w promieniu 20 km od domu i przez trzy godziny dziennie.

Prezydent Emmanuel Macron poinformował we wtorek wieczorem w orędziu do narodu o warunkowym zakończeniu kwarantanny 15 grudnia (drugi etap luzowania obostrzeń), o ile sytuacja sanitarna na to pozwoli. Pozostałe obostrzenia mają zniknąć 20 stycznia. Wtedy też władze planują otworzyć restauracje.

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)