Według Bank of America problemy ze zbiórką zużytych kartonów to „ciemna strona handlu elektronicznego”. Nadmiar papierowych pudełek utrudnia ich zbiórkę i segregację, co przekłada się na wzrost kosztów pozyskiwania papieru z recyklingu. Według analityka Alexandra Berglunda, cena starych pudeł z tektury falistej, znanych jako OCC, jest obecnie prawie dwukrotnie wyższa niż średnia z 2020 roku.

Irlandzka spółka Smurfit Kappa Group produkująca opakowania z tektury falistej potwierdziła spadek zysku brutto ze sprzedaży z 18,2 proc. w 2019 r. do 17,7 proc. w kolejnym roku. Koszt odzyskania celulozy „gwałtownie” podskoczył w drugiej połowie roku. Mimo to wycena firmy wzrosła aż o 4,5 proc., ponieważ analitycy wzięli pod uwagę zwiększony popyt na opakowania i potencjalny dalszy wzrost cen pudełek.

Smurfit Kappa Group przetwarza na tekturę papier pochodzący z recyklingu. Alternatywą dla recyklingu jest powrót do pierwotnego źródła celulozy, czyli do mało ekologicznej produkcji tektury kartonowej z drewna.

