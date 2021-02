Allegro Biznes wprowadza elastyczne metody płatności dla ponad 30 mln ofert - kupujący mają nawet 60 dni na zapłatę, a sprzedający od razu otrzymują pieniądze.

"Platforma łączy szeroki wybór produktów, wygodę dostaw i atrakcyjne ceny z funkcjami usprawniającymi zakupy firmowe. Allegro Biznes zbudowane zostało na bazie doskonale znanej Polakom platformy konsumenckiej, zachowując wszystkie dotychczasowe funkcjonalności i dodając konkretne narzędzia przydatne zarówno dla tych, którzy potrzebują różnych produktów do prowadzenia własnej działalności, jak i dla tych, którzy je dostarczają" - czytamy w komunikacie.

Niemal co druga polska firma dokonała przynajmniej jednego zakupu na Allegro w ciągu ostatniego roku. Teraz będzie to jeszcze łatwiejsze i tańsze, podkreślono.

"Allegro jest silnie kojarzone z indywidualnymi zakupami konsumenckimi. Jednak od wielu lat wśród naszych klientów mamy firmy, które kupują nie tylko produkty codziennego użytku - herbatę czy sprzęt IT - ale także profesjonalne i bardzo drogie narzędzia czy też elementy wyposażenia. Wiele z nich zgłaszało, że potrzebuje rozwiązań szytych na miarę, takich jak ceny hurtowe, rabaty przy dużych zamówieniach czy cenniki netto. Postanowiliśmy odpowiedzieć na te potrzeby" - powiedziała commercial category management director w Allegro Dagmara Brzezińska, cytowana w komunikacie.

Allegro zwraca uwagę, że coraz więcej przedsiębiorców - nie tylko tych największych, ale także małych i średnich - kupuje online. Technologie cyfrowe coraz częściej wspierają prowadzenie biznesu i według większości firm najprawdopodobniej już tak zostanie. Jednocześnie badania wskazują, że za największe potrzeby w zakresie usprawniania zakupów firmowych przez internet firmy uważają: dostępność mechanizmów negocjacji cen, możliwości planowania terminów dostaw, właściwą obsługę klientów biznesowych oraz opcję odroczenia płatności. Allegro Biznes odpowiada na wszystkie te potrzeby, wskazano w materiale.

"Platforma daje dostęp do pełnej gamy usług Allegro, z dodatkowym zestawem funkcjonalności, zwiększających komfort klientów kupujących na firmę. Jedną z kluczowych korzyści jest możliwość odroczenia płatności - kupujący będą mieli do 60 dni na spłatę bez konieczności składania wniosków i podpisywania umów kredytowych (wystarczy, że pozytywnie przejdą proces weryfikacji). Te 60 dni to dwa razy dłużej niż standardowa oferta rynkowa wynosząca 30 dni. Dodatkowo przez 2 miesiące od uruchomienia, Allegro Biznes oferuje dodatkową promocję - pierwsze 21 dni odroczonej płatności nie będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami" - czytamy w komunikacie.

Z punktu widzenia sprzedających opcja ta umożliwia im sprzedaż przy utrzymaniu płynności finansowej (otrzymują pieniądze od razu), bez dodatkowych kosztów ubezpieczenia i bez ryzyka konieczności zwrotu pieniędzy, gdy kupujący ostatecznie nie zapłaci, wyjaśniono.

"Koszty takiej oferty na Allegro są kilkakrotnie niższe niż na rynku (na Allegro 0,5% vs 3% na rynku). Co więcej, oferta sprzedających dociera nie tylko do milionów klientów indywidualnych, ale również do dziesiątek tysięcy klientów biznesowych. Zespół Allegro przygotował także specjalny program powitalny z korzyściami dla sprzedających w ramach Allegro Biznes" - wskazano w materiale.

Z kolei kupujący będą mogli obniżyć koszty dzięki ponad 11 mln ofert ze zniżkami (do 55%) na cennikach hurtowych oraz ponad 22 mln ofert z rabatami (do 30%) przy dużych zamówieniach. Nawigacja dla osób robiących zakupy "na firmę" będzie również łatwiejsza - kupujący zobaczą oferty tylko od firm wystawiających faktury (ponad 170 mln ofert) oraz cenniki netto, wymieniono także.

"Allegro Biznes będzie rozbudowywane o kolejne funkcjonalności, aby poprawić doświadczenia użytkowników i zwiększyć zaangażowanie firm, zwłaszcza małych i średnich (np. Allegro Smart! dla biznesu w obszarze dostaw ciężkich i wielkogabarytowych, program zwrotów dopasowany do potrzeb zakupów firmowych, nowe metody płatności, takie jak leasing), ale także po to, by przyciągnąć duże firmy, których wspólnym celem jest automatyzacja większości procesów zakupowych" - podsumowano w komunikacie.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

(ISBnews)