Prezes Allegro: Skupiamy się na klientach

"W Allegro skupiamy się przede wszystkim na klientach. To oni, ich potrzeby i oczekiwania wyznaczają kierunek zmian, jakie wprowadzamy w Allegro. Uważamy, że to najlepsza strategia na szybko rozwijającym się rynku e-commerce, który ma przed sobą wspaniałe perspektywy rozwoju" - powiedział prezes Allegro.eu Francois Nuyts w komentarzu przesłanym agencji ISBnews.

Podkreślił, że Allegro nieustannie inwestuje w innowacyjne rozwiązania i szybko przekształca swoją platformę, aby jeszcze lepiej zaspokajać potrzeby polskich konsumentów.

"Stale rozszerzamy wybór produktów, a liczba ofert na naszej platformie sięgnęła już ponad 200 mln. Klienci mogą znaleźć tu wszystko, czego potrzebują. Jesteśmy dumni z tego, że możemy zaoferować im najbardziej atrakcyjne ceny na rynku. Nasi klienci uwielbiają szybkie, bezpłatne dostawy i zwroty w Allegro Smart! Poczyniliśmy znaczne inwestycje w obszarze dostaw, między innymi w wiele usług logistycznych oferowanych sprzedawcom, które obniżają koszty i zwiększają szybkości dostawy zamówionych produktów. Ponadto od uruchomienia Allegro Pay klienci mają możliwość zapłacenia za zakupy do 3 miesięcy później, bez ponoszenia dodatkowych kosztów" - wskazał CEO.

Jak zaznaczył, "dzięki "nieustannym innowacjom" od ponad 20 lat Allegro jest dla Polaków najpopularniejszym i cieszącym się największym zaufaniem miejscem do robienia zakupów online.

"Wspieramy stale rosnącą społeczność ponad 130 tys. sprzedawców, głównie małych i średnich polskich przedsiębiorstw, w rozwoju kompetencji biznesowych i internetowych. Zapewniamy im bardzo konkurencyjne warunki i wspieramy profesjonalnymi narzędziami i usługami sprzedażowymi. Jesteśmy dumni z tego, że wielu z tych nich rozpoczęło swoją działalność na Allegro i wraz z nami rozwinęło się, aby zostać profesjonalnymi sprzedawcami. Jesteśmy przekonani, że są gotowi stawić czoła każdej konkurencji, jak to robią każdego dnia, w tym także światowym graczom" - powiedział także Nuyts.

Allegro zatrudnia ponad 2,5 tys. osób, a w 2021 roku zatrudni kolejnych ok. 900 osób.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

Czas dostawy i obsługa klienta atutem Amazon.pl

"Podzieliłbym wpływ polskiej wersji Amazona na rodzimy rynek e-commerce na dwa aspekty: klienci i sprzedawcy. Jako klienci nauczyliśmy się korzystać z serwisów typu marketplace. Dla kupujący już na Amazonie nie będzie to więc duża zmiana, może nawet niezauważalna. Może okazać się to dość istotna dla osób, które nigdy nie kupowały na tej platformie właśnie ze względu na brak polskiego oddziału. Widoczne było to na przykład w popularności ofert sprzedaży Amazon Kindle na... Allegro. Teraz część z tych klientów wybierze zakup u źródła i to nie tylko czytników - komentuje Marcin Rutkowski, Brand Operations Manager w merce.com.

Jego zdaniem, klientów będzie ciężko przekonać unikalną ofertą, bo w sytuacji, gdy mamy w Polsce kilkadziesiąt tysięcy sklepów internetowych, Allegro, AliExpress i inne marketplace, czyli powszechny dostępu do produktów, trudno zaproponować coś, czego nie ma już ktoś z konkurencji. "Jeff Bezos przed erą potęgi Amazona mawiał, że jego firma zawsze będzie koncentrować się na kliencie. To w e-commerce przekłada się na czas dostawy i obsługę klienta. To głównie tym może do siebie przekonać polskich klientów Amazon. Jednak poprzeczka poziomu obsługi klienta w rodzimym e-commerce zawieszona już jest bardzo wysoko".

"Z kolei sprzedawcy do Amazona będą podchodzić z ostrożnością. Z jednej strony to możliwość wejścia na nowe rynki, ale pamiętajmy o wysokości prowizji, które nie odbiegają od innych serwisów, a czasami są nawet wyższe. Amazon to na pewno ciekawa opcja dla producentów, którzy bezpośrednio będą sprzedawali swoje produkty. Wtedy platforma może się stać idealnym miejscem na budowanie nowego brandu czy testowania produktów. W części przypadków będzie to się wiązało z konieczności korzystania z usług logistycznych Amazona, ale taka jest cena za szybką dostawę, którą firma Bezosa chce zapewniać" - dodaje.

Polski rynek e-commerce zdążył wyrosnąć z wojen cenowych

"Od trzech lat, co pewien czas słyszeliśmy elektryzujące wieści o mającym nastąpić “już za chwilę” pełnym wejściu Amazona do Polski. Pełnym, czyli także dla sprzedawców, bo dla kupujących opcja zamawiania na niemieckim Amazon.de dostępna jest już nawet dłużej. Parokrotne opóźnienie premiery serwisu na naszym rynku może jednak nie wyjść amerykańskiemu gigantowi na dobre, ponieważ w dużych marketplace’ach konkurencja odbywa się przede wszystkim na poziomie cenowym, a polski e-commerce zdążył już powoli wyrosnąć z wojen o to u kogo jest najtaniej. Coraz więcej sprzedawców dba o budowanie swoich marek zwracając uwagę nie tyle na niskie ceny, a wszystkie aspekty doświadczenia zakupowego" - ocenia Artur Halik, Head of Sales Shoper.

"Wejście Amazona z pewnością wpłynie ożywczo na rynek, co z kolei przełożyć się powinno na pozytywne doświadczenia zakupowe konsumentów. Nie spodziewałbym się jednak, iż Amazon będzie głównym rozgrywającym za dwa lata, a każdy kupujący w sieci rozpocznie od razu zakupy poprzez ten serwis. Nie zapominajmy, że na naszym rodzimym rynku istnieje już marketplace, znany od wielu lat, a jednocześnie otwierają się cały czas kolejne sklepy internetowe, cieszące się wielką popularnością i lojalnością klientów, przywiązanych do marki. Jeśli więc właścicielom zależy na budowaniu rozpoznawalnego biznesu i prezentowaniu produktów w indywidualny sposób, powinny inwestować w pierwszej kolejności we własne kanały, pozostałe traktując jako wspierające sprzedaż. Rozpoczęcie sprzedaży na Amazon to dobry krok w dywersyfikacji ryzyka - trzeba pamiętać jednak, że rozgrywającym jesteśmy tylko na swoim boisku. Jeśli właścicielom e-biznesów zależy na budowaniu rozpoznawalnej marki, prezentowaniu produktów w indywidualny sposób, eksponowaniu historii założycieli, powinny inwestować przede wszystkim we własne kanały, takie jak własny sklep internetowy, który może działać niezależnie od marketplace’ów, pozostałe traktując jako wspierające sprzedaż" - komentuje Halik.

Przeciąganie liny między Allegro a Amazonem

"O oficjalnym pojawieniu się Amazon w Polsce była już mowa tyle razy w ostatnich latach, że kiedy wreszcie ten moment nastąpił to raczej nie spotykam się z olbrzymimi zachwytami, tylko z lekkim uśmiechem, że wreszcie można się tam oficjalnie dostać. Dla sklepów internetowych Amazon jest świetnym kanałem sprzedaży i nie mogę doczekać się, kiedy rozpocznie się przeciąganie liny pomiędzy firmą Jeffa Bezosa a Allegro. Oby z korzyścią dla sprzedających, a nie tylko kupujących. Nie rekomenduję robienia biznesu wyłącznie na samym Amazonie, tak samo jak nie rekomenduję obecności tylko na Allegro. Świadome podmioty z branży e-handlu powinny traktować te miejsca jako dodatkowe - choć często naprawdę spore - źródła zamówień, a główną działalność koncentrować na swoich stronach. Wizja docierania do milionów klientów kusi, ale trzeba pamiętać, że taka sprzedaż jest obarczona wysoką prowizją. Niezależnie od tego, i tak warto przetestować Amazon, by przekonać się, jak wygląda współpraca z tym gigantem i czy w przypadku naszej działalności przełoży się to na efekty" - twierdzi Krzysztof Bartnik, założyciel firmy logistycznej Imker.

Pozycja Allegro jest silna

"Od dawna przepowiadano, że trzeci największy amerykański inwestor w Polsce, zatrudniający w naszym kraju 18 tysięcy pracowników w końcu wykona ważny ruch w celu oficjalnego otwarcia się na nasz rynek. Co prawda już od kilku lat polski konsument mógł relatywnie wygodnie kupować w spolszczonym Amazon.de, ale uruchomienie polskiej wersji to istotny krok w kierunku przyciągnięcia do platformy także polskich e-sprzedawców" - mówi Robert Stolarczyk, prezes zarządu PromoTraffic, agencji wspierającej polski e-commerce w sprzedaży na rynkach zagranicznych.

"Allegro strategicznie i taktycznie od dawna przygotowywało się na ten moment. Wydaje się, że pozycja lokalnego lidera jest silna, a sama firma jest przygotowana na rywalizację z globalnym graczem. Wszystkie sygnały wskazują na to, że na końcu zwycięski powinien być polski e-konsument oraz e-biznes. Sprzedaż transgraniczna z naszego kraju musi wzrosnąć, a możliwości globalnego handlu, jakie otwiera przed polskim sprzedawcą Amazon są gigantyczne. W najbliższym roku na pewno wzrośnie popyt na usługi oraz systemy związane ze skalowaniem i optymalizacją sprzedaży na Amazonie" - dodaje.