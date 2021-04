Jednocześnie, Grupa CCC zawarła umowę z MKK3 - wehikułem inwestycyjnym założyciela spółki - która przewiduje sprzedaż w najbliższych dwóch kwartałach na rzecz CCC pakietu 20% akcji eobuwie.pl.

Umowa z MKK3 przewiduje ponadto pozostawienie w tym wehikule pakietu 5% udziałów i długoterminową kontynuację dotychczasowej współpracy w zakresie rozwoju platformy, z perspektywą jej debiutu giełdowego.

Zgodnie z umowami z Cyfrowym Polsatem oraz z A&R Investments Limited, warunkiem zamknięcia transakcji i przeniesienia pakietów akcji na inwestorów jest uzyskanie przez CCC S&B odpowiednich zgód i decyzji banków finansujących podmioty z grupy kapitałowej CCC oraz zgody walnego zgromadzenia eobuwie na sprzedaż przez CCC S&B akcji eobuwie na rzecz inwestorów. Spełnienie warunków zawieszających powinno nastąpić do 30 kwietnia 2021 r. z możliwością przedłużenia tego terminu na warunkach określonych w umowach. Umowy te przewidują, że przeniesienie pakietów akcji nastąpi po spełnieniu zastrzeżonych w nich warunków w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia podpisania tych umów.

CCC podało, że do 450 mln zł z pozyskanego kapitału grupa przeznaczy na spłatę i refinansowanie zobowiązań. Pozostałą kwotą sfinansuje, na bazie zawartej umowy, 20% akcji eobuwie.pl należących obecnie do MKK3, a także zapewni dodatkowe zabezpieczenie finansowe wymagane w związku z pandemią COVID-19. Grupa CCC pozostaje udziałowcem większościowym spółki.

"Eobuwie.pl to projekt tworzony przez ambitny zespół, który nieustannie stawia przed sobą nowe wyzwania i dalekosiężne plany oraz konsekwentnie dąży do ich realizacji. Potwierdzają to chociażby wyniki sprzedażowe Grupy Eobuwie, które w marcu odnotowały trzycyfrową dynamikę wzrostu. Zaangażowanie w spółkę tak doświadczonych inwestorów, wesprze ją w realizacji głównego celu, jakim jest szybki dalszy rozwój i wzmacnianie pozycji europejskiego lidera e-commerce. Poszerzymy także skład zarządu spółki i zapewnimy tym samym wyważone połączenie doświadczenia dotychczasowej i nowej kadry zarządzającej, aby wspomniany cel sprawnie realizować" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej eobuwie.pl oraz przewodniczący rady nadzorczej CCC Dariusz Miłek, cytowany w komunikacie.

Do zarządu eobuwie.pl w perspektywie pół roku dołączą m.in. Mikołaj Wezdecki - obecnie dyrektor e-commerce w eobuwie.pl oraz Szymon Dąbrowski - obecnie dyrektor zakupów i sprzedaży w eobuwie.pl, podano także.

W połowie marca br. CCC poinformowało, że przystąpiło do wyłącznych negocjacji z Cyfrowym Polsatem oraz A&R Investments Limited (akcjonariuszem InPostu) na temat sprzedaży dla każdego z potencjalnych inwestorów po 10% akcji eobuwie.pl w ramach inwestycji typu pre-IPO za cenę po 500 mln zł. Pierwsza oferta publiczna (IPO) eobuwie.pl jest obecnie planowana na 2022 lub 2023 rok.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.