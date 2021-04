Straty branży centrów handlowych pogłębiają się o kolejne miliardy złotych - przekazała PAP w środowym komentarzu Polska Rada Centrów Handlowych odnosząc się do decyzji rządu o przedłużeniu obostrzeń do 18 kwietnia. Szacowana wartość zadłużenia branży to nawet 90 mld zł - dodano.

W komunikacie umieszczonym w środę na stronie gov.pl poinformowano, że obowiązujące obostrzenia zostają przedłużone do 18 kwietnia; zamknięte pozostają m.in. galerie handlowe, salony fryzjerskie i kosmetyczne, obiekty noclegowe, siłownie. "Straty branży centrów handlowych pogłębiają się o kolejne miliardy złotych" - przekazał dyrektor zarządzający PRCH Krzysztof Poznański. Przypomniał, że na wsparcie najemców z budżetów właścicieli i zarządzających obiektami handlowymi popłynęło ponad 5,5 mld zł, co stanowi około połowę ich rocznych przychodów. "Mimo przedłużających się lockdownów wynajmujący pozostają nadal pozbawieni jakiejkolwiek pomocy państwa, rekompensującej uprzywilejowanie jednych z uczestników rynku – najemców, względem drugich – wynajmujących. Skutki ostatnich decyzji odczują wszyscy właściciele i zarządcy centrów handlowych w Polsce o powierzchni powyżej 2000 m kw., a około 300 z ponad 570 obiektów handlowych działających w Polsce należy do polskich właścicieli" - wskazał Poznański. Przypomniał, że nieruchomości handlowe są finansowane w 70-80 proc. z kredytów bankowych, a umowy najmu są zabezpieczeniem spłacanych zobowiązań kredytowych. "Szacowana wartość zadłużenia branży wynosi do 90 mld zł, a roczny koszt odsetek od zaciągniętego zadłużenia sięga 3,2 mld zł. Obniżenie łącznej wartości umów najmu, nawet o 10-20 proc. powoduje niewypłacalność wynajmującego, a w konsekwencji problemy po stronie sektora finansowego" - wskazuje PRCH. W ocenie Rady obecna sytuacja oznacza konieczność pilnego wdrożenia programu pomocy dla właścicieli centrów handlowych. "Cały czas jako branża rekomendujemy wsparcie całej branży handlowej poprzez stworzenie mechanizmu opartego o dopłaty dla najemców do kosztów stałych, w tym czynszów – zgodnie z dobrymi doświadczeniami pochodzącymi z innych europejskich krajów – tak by mogli regulować swoje zobowiązania względem wynajmujących. Takie rozwiązanie pozwala utrzymać płynność i stabilność najemców, wynajmujących i sektora finansowego" - zaznaczono. Polska Rada Centrów Handlowych jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 firm działających w branży miejsc handlu i usług. 70 proc. powierzchni centrów handlowych w Polsce jest w rękach firm stowarzyszonych w PRCH.