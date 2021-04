Zysk operacyjny wyniósł 80,1 mln zł wobec 294,3 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 094,4 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 2 724,2 mln zł rok wcześniej. Marża brutto na sprzedaży wyniosła w 53,4% w IV kw. wobec 51,9% w IV 2019/2020.

"Dwucyfrowe spadki przychodów ze względu na zamknięte centra handlowe w wielu krajach, w których znajdują się salony stacjonarne grupy mimo kontynuacji wysokich wzrostów online" - czytamy w prezentacji.

Mniej korzystna działalność finansowa netto w IV kw. r.fin. 2020/2021 r/r, mimo 29,7 mln zł dodatnich różnic kursowych na MSSF16, ze względu na korektę zobowiązania leasingowego pod MSSF16 w wysokości 54,4 mln zł (-) oraz 21,5 mln zł ujemnych różnic kursowych pod MSR17, podano także.

"Na koniec IV kw. 2020/2021 gotówka to ok. 1,3 mld zł. Dodatkowo, 0,95 mld zł gotówki w: funduszach pieniężnych (0,45 mln zł) oraz depozytach zabezpieczających i kaucjach (0,5 mld zł) - wartości nie uwzględnione w długu netto. W IV kw. 2020/2021 wydatki inwestycyjne wyniosły 292,2 mln zł, 11% więcej r/r ze względu na wyższe r/r nakłady na modernizację i otwarcia salonów, ale niższe r/r nakłady na infrastrukturę" - czytamy dalej.

W całym roku finansowym 2020/2021 (tj. luty 2020 - styczeń 2021) spółka miała 190,13 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 486,01 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7 848,08 mln zł w porównaniu z 9 221,66 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBIT wyniósł 153,02 mln zł wobec 879,25 mln zł zysku rok wcześniej, a EBITDA - odpowiednio: 1 226,07 mln zł wobec 1 896,96 mln zł.

"Wkraczaliśmy w rok 2020 z silną poduszką finansową, która zabezpieczyła w dużej mierze nasze interesy w tym trudnym okresie. W rezultacie rok 2020/2021 zamknęliśmy z wynikiem 7,8 mld zł przychodów. Był on słabszy r/r o ok. 15%, ale jak na okoliczności, których doświadczyła branża handlowa, wypracowany rezultat był powyżej naszych pierwotnych założeń. Trzykrotny lockdown znalazł swoje odzwierciedlenie w wolumenie sprzedaży tradycyjnej, która w minionym roku spadła o 31% r/r. Częściowo została zrekompensowana bardzo dobrymi wynikami sprzedaży internetowej, której dynamika wyniosła aż 106% generując przeszło 2 mld zł przychodów. Pomimo tego rok 2020 po raz pierwszy w historii zamknęliśmy ze stratą netto na poziomie 190 mln zł" - napisał zarząd spółki w liście do akcjonariiszy.

W ujęciu jednostkowym strata netto w roku finansowym 2020/2021 wyniosła 410 mln zł wobec 443,39 mln zł zysku rok wcześniej.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)