"Strata netto [ogółem] Grupy Eurocash wyniosła w I kwartale 2021 r. -70,91 mln zł w porównaniu do osiągniętej straty netto na poziomie -62 mln zł w I kwartale 2020 r. Wpływ na spadek pozycji wynik netto miały słabsze wyniki segmentu detalicznego" - czytamy w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 33,62 mln zł wobec 10,41 mln zł straty rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł 115,93 mln zł wobec 126,16 mln zł rok wcześniej. Spadek EBITDA nastąpił głównie ze względu na słabsze rezultaty segmentu detalicznego, wskazano w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 812,1 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 5 919,1 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż żywności w małych i średnich sklepach, do którego agencje badawcze zaliczają niezależnych detalistów, stanowiących główną grupę klientów Grupy Eurocash, w pierwszym kwartale tego roku spadła o 4,8% w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami ubiegłego roku, kiedy to wszyscy musieliśmy stawić czoła pierwszej fali pandemii COVID-19. Towarzyszyły jej wzmożone zakupy na zapas przed zamrożeniem gospodarki. Patrząc na wyniki pierwszego kwartału br. należy zatem uwzględnić wysoką bazę porównawczą. Na tle rynku spadek sprzedaży Grupy Eurocash o niespełna 2% można uznać za dobry rezultat" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash Jacek Owczarek, cytowany w komunikacie.

"Najmocniej spadek sprzedaży odczuliśmy w hurtowniach Cash&Carry, głównie z powodu znacznie niższego rok do roku popytu na alkohol i napoje bezalkoholowe, oraz w formacie Eurocash Gastronomia, z uwagi na wciąż obowiązujące restrykcje dotyczące placówek gastronomicznych. W segmencie detalicznym zanotowaliśmy porównywalną sprzedaż rok do roku, a sprzedaż do sklepów franczyzowych Delikatesów Centrum nawet wzrosła o ponad 4%. Sprzedaż segmentu Projekty zwiększyła się natomiast trzykrotnie, głównie dzięki konsolidacji Frisco" - wskazał Owczarek.

Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży grupy w I kw. 2021 r. wyniosła 12,8% i spadła o 0,5 pkt proc. w porównaniu z I kwartałem 2020 r. Wpływ na spadek marży brutto miał głównie wynik hurtowni Cash&Carry oraz segmentu detalicznego, podano w raporcie kwartalnym.

W I kw. 2021 r. sprzedaż zewnętrzna towarów segmentu Hurt wyniosła 4 184,37 mln zł i spadła o 4,1% r/r. EBITDA segmentu Hurt wyniosła w I kw. br. 117,74 mln zł w porównaniu do 106,81 mln zł rok wcześniej. Na wynik EBITDA w I kw. 2021 r. wpływ miała digitalizacja biznesu, podano też w raporcie.

"Znaczący wzrost rentowności w hurcie to głównie efekt dalszej cyfryzacji, w tym dynamicznego rozwoju sprzedaży za pośrednictwem eurocash.pl. Z oferowanych przez nas rozwiązań e-commerce i digitalizacji w hurcie korzysta już ponad 25 tys. przedsiębiorców w różnych kanałach dystrybucji, co odpowiada 37% sprzedaży segmentu hurtowego, która może być zrealizowana przy użyciu narzędzi eurocash.pl" - skomentował Owczarek.

"Dynamika sprzedaży LFL dla stałej liczby hurtowni dyskontowych Eurocash Cash&Carry wyniosła w I kwartale 2021 r. -12,59%" - napisano także w raporcie.

W branży hurtowej dystrybucji FMCG, sprzedaż w I kwartale roku jest tradycyjnie niższa niż w innych kwartałach. Najwyższa sprzedaż realizowana jest w okresie lata, a następnie stabilizuje się w IV kwartale, wskazał Eurocash w raporcie.

Liczba hurtowni dyskontowych Eurocash Cash&Carry na koniec I kw. 2021 r. wyniosła 180.

Liczba sklepów zrzeszonych w ramach sieci abc wyniosła 9 317 na koniec I kw. 2021 r., co oznacza wzrost o 422 sklepy r/r.

Liczba sklepów partnerskich oraz franczyzowych zorganizowanych przez spółki zależne od Grupy Eurocash (Groszek, Euro Sklep, Lewiatan, PSD) wyniosła na koniec I kwartału 2021 r. 5 345 placówek, co oznacza wzrost o 223 placówki r/r.

"Sprzedaż papierosów formatu Papierosy i produkty impulsowe w ujęciu wolumenowym wyniosła w I kwartale 2021 r. 2 566 mln szt. i spadła o -1,3% r/r. Sprzedaż papierosów w ujęciu wartościowym wzrosła w I kwartale 2021 r. o 0,5% r/r" - napisano dalej.

Sprzedaż zewnętrzna towarów realizowana przez segment Detal w I kw. 2021 r. wyniosła 1 477,25 mln zł i spadła o -0,6% r/r. EBITDA segmentu Detal wyniosła w I kw. br. 35,82 mln zł w porównaniu do 60,12 mln zł rok wcześniej. Na spadek wyniku EBITDA wpływ miał słabsze rezultaty sklepów własnych, podano także.

"Spadek rentowności wynika przede wszystkim z gorszych rezultatów własnych sklepów detalicznych w sieci Delikatesy Centrum. Pod względem efektywności, w tym sprzedaży na metr kwadratowy, ustępują one placówkom prowadzonym przez franczyzobiorców. Naszym celem jest, aby 'równały w górę' do najlepszych. Na początku br. wdrożyliśmy program naprawczy, do którego wytypowaliśmy 180 placówek najsłabiej radzących sobie na rynku. W pierwszej fazie działania naprawcze wdrożyliśmy w 120 sklepach. Druga faza, planowana na sierpień, obejmie kolejne 60 sklepów" - zapowiedział członek zarządu.

"Sprzedaż hurtowa realizowana przez Eurocash do sklepów franczyzowych 'Delikatesy Centrum' w ujęciu LFL wyniosła 2,5% w I kwartale 2021 r. Sprzedaż detaliczna sklepów franczyzowych 'Delikatesy Centrum' w ujęciu LFL osiągnęła poziom -3,99% w I kwartale 2021 r." - czytamy w raporcie.

Dynamika sprzedaży dla stałej liczby sklepów Inmedio w 1 kwartale 2021 r. wyniosła 1,89% r/r.

Liczba Małych Supermarketów w I kwartale 2021 r. wyniosła 1 586, wliczając 976 sklepów franczyzowych i 610 sklepów własnych. Sumaryczna liczba małych supermarketów w I kw. 2021 r. wzrosła o 26 sklepów r/r.

Liczba wszystkich sklepów pod szyldem "Delikatesy Centrum" wyniosła 1 547 na koniec I kwartału 2021 r. Liczba placówek sieci Inmedio wyniosła 433 na koniec I kwartału 2021 r.

"Sprzedaż towarów realizowana przez segment Projekty w I kwartale 2021 r. wyniosła 118,68 mln zł w porównaniu do 38,04 mln zł w I kwartale 2020 r. Wpływ na wzrost sprzedaży miało pojawienie się w konsolidacji Frisco oraz dynamiczny rozwój sieci sklepów Duży Ben, który znajduje się w fazie ekspansji i zakończył I kwartał ze 142 lokalizacjami. Kontigo na koniec marca 2021 roku posiadało 35 sklepów, a ABC na kołach 101 samochodów. EBITDA segmentu Projekty wyniosła w I kwartale 2021 r. -10,96 mln zł w porównaniu do wartości -12,93 mln zł uzyskanej w I kwartale 2020 r." - napisano także w raporcie.

"Frisco, które od kilku lat jest niekwestionowanym liderem na warszawskim rynku e-grocery, przed kilkoma miesiącami udanie zadebiutowało we Wrocławiu, a na początku maja pojawiło się również w Poznaniu. Docelowo, wygodne zakupy na frisco.pl będą mogli robić mieszkańcy wszystkich dużych miast w Polsce. Rozbudowana sieć dystrybucyjna Grupy Eurocash pozwala znacząco ograniczyć koszty ekspansji Frisco w kolejnych miastach" - zapowiedział Owczarek.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 16,8 mln zł wobec 37,27 mln zł straty rok wcześniej.

Zadłużenie finansowe netto Grupy Eurocash na koniec marca 2021 r. wyniosło 2 901,71 mln zł wobec 2 537,66 mln zł na koniec marca 2020 r., podano też w raporcie.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oferuje także wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają ok. 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, a także Kontigo oraz Koliber. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

