Strata operacyjna wyniosła 626,7 mln zł wobec 150,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 638,6 mln zł w 2021 r. wobec 5 780,2 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży w 2020/21 r. wyniosły 5 638,6 mln zł, co stanowi spadek o 141,6 mln zł (-2,4%) w stosunku do roku poprzedniego. Na wynik złożył się przede wszystkim spadek sprzedaży w segmencie detal o 1 310,3 mln zł (-33,4% r/r), wzrost przychodów ze sprzedaży e-commerce o 1 115,6 mln zł (+70,6% r/r) oraz spadek przychodów ze sprzedaży hurtowej, usług i działalności produkcyjnej łącznie o 55,7 mln zł (-26,8% r/r)" - czytamy w sprawozdaniu finansowym.

Udział przychodów ze sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem w 2020/21 r. wyniósł 46,4% (2019/20: 67,9%), przy rosnącym udziale e-commerce - w 2020/21 r. 47,8% udziału w sprzedaży ogółem (w 2019/20: 27,3%) oraz nieznacznym spadku przychodów ze sprzedaży hurtowej z 4% w 2019/20 r. do 3% w bieżącym okresie.

"Ogółem, w odniesieniu do opisywanego okresu, zmiana sprzedaży w porównywalnych sklepach wyniosła -1 198,9 mln zł (-37,9%) dla wszystkich sklepów oraz -228,8 mln zł (-10,5%) dla sklepów otwartych. Spadki w placówkach porównywalnych odnotowano na rynkach: Europa Śr.-Wsch. (-39,8%), w krajach Europy Zachodniej (-34,3%) oraz pozostałych krajach (-65,3%). W Polsce spadek sprzedaży w porównywalnych sklepach wyniósł (-35,6% r/r)" - czytamy dalej.

Dla placówek porównywalnych - otwartych, najniższy spadek sprzedaży odnotowano w Polsce (-2,6%), w krajach Europa Śr.-Wsch. (-17,7%), w krajach Europy Zachodniej (-6,9%) oraz pozostałych krajach (-58,2%).

"Największym rynkiem sprzedaży detalicznej wciąż pozostaje Polska, której udział w łącznej sprzedaży w 2020 r. wyniósł 28,2% w porównaniu z 41,5% w analogicznym okresie 2019 r. Przychody ze sprzedaży detalicznej w Polsce w sklepach porównywalnych oraz pozostałych w 2020 r. wyniosły 1 571,4 mln zł, co stanowiło spadek o -797,0 mln zł (-33,7%) w stosunku do roku poprzedniego. Wpływ na to miał spadek sprzedaży w sklepach porównywalnych -651,1 mln zł (-35,6%) oraz w sklepach pozostałych -145,9 mln zł (-27,0%). Biorąc pod uwagę sklepy porównywalne - otwarte, spadek ten wyniósł odpowiednio -31,5 mln zł (-2,6%) oraz -765,5 mln zł (-66,0%)" - podano także.

W 2020 roku, łączna powierzchnia sklepów własnych CCC oraz eobuwie.pl w Polsce wyniosła 326,6 tys. m2. W 2019 roku powierzchnia wynosiła 325,2 tys. m2, co oznacza wzrost o 1,4 tys. m2. Na wzrost powierzchni w Polsce składa się wzrost powierzchni eobuwie.pl o 3,8 tys. m2 przy jednoczesnym spadku powierzchni sklepów własnych CCC o 2,4 tys. m2.

"W całym segmencie Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Bułgaria, Rumunia) przychody ze sprzedaży wyniosły 801,8 mln zł spadając o 419 mln zł (-34,3%) w porównaniu do roku poprzedniego. W tym samym okresie w Europie Środkowo-Wschodniej powierzchnia handlowa netto wzrosła o 9 tys. m2. W segmencie Europy Zachodniej (Austria) oraz Pozostałych krajach (Rosja, Serbia), przychody ze sprzedaży wyniosły 220,3 mln zł spadając o 87,5 mln zł, przy jednoczesnym spadku powierzchni handlowej o 1,4 tys.m2 (-1,8%)" - czytamy dalej.

"Po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych, odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych, udziału w stracie jednostki stowarzyszonej oraz podatku dochodowego, wynik netto z działalności kontynuowanej w 2020/21 r. wyniósł -988,9 mln zł i był niższy o 1 008,7 mln zł niż w analogicznym okresie 2019/20 r." - podano również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2021 r. wyniosła 657,5 mln zł wobec 56,4 mln zł straty rok wcześniej.

"W obliczu pandemii oraz restrykcji nakładanych na handel detaliczny, w 2020 roku szczególnie na znaczeniu zyskał segment e-commerce, którego udział w przychodach Grupy CCC wyniósł aż 48%, a dynamika sprzedaży przekroczyła 70%. Rozwój kanału online pozostawał naszym priorytetem, zarówno w odniesieniu do uruchamiania i skalowania nowych platform sprzedaży, jak i rozwoju logistyki e-commerce. Na koniec 2020/21 roku w Grupie CCC funkcjonowało 70 platform sprzedaży internetowej, działających w 17 krajach. Aż 16 witryn zadebiutowało właśnie w minionym roku, włączając w to m.in. uruchomienie ccc.eu i DeeZee na nowych rynkach. Jednym z najważniejszych projektów związanych z rozwojem e-commerce było uruchomienie nowego centrum logistycznego w Zielonej Górze oraz jego dalsza rozbudowa, które zwielokrotniły dotychczasowe zdolności wysyłkowe i możliwość składowania" - napisał prezes Marcin Czyczerski w liście do akcjonariuszy.

Dodał, że szczególną uwagę w segmencie e-commerce należy poświęcić grupie eobuwie.pl, która w 2020 roku zanotowała 2,4 mld zł przychodów.

"Oznacza to ich dynamiczny wzrost o 54%, przy zachowaniu bardzo wysokiej, wyróżniającej się na tle konkurencji, rentowności EBITDA na poziomie 8%. Coraz większe znaczenie w grupie eobuwie.pl odgrywa Modivo, oferujące klientom markową modę premium. Jego udział w przychodach eobuwie.pl wyniósł już 10%, a dynamika sprzedaży przekraczała 300%. W rezultacie działań zainicjowanych w 2020 roku, w eobuwie.pl dochodzi do istotnych zmian właścicielskich. Strukturę akcjonariatu wzmocni dwóch nowych inwestorów mniejszościowych - Cyfrowy Polsat oraz fundusz A&R Investment, a CCC podjęło decyzję przejęciu 20% udziałów od założyciela eobuwie.pl, Pana Marcina Grzymkowskiego. Grupa eobuwie.pl kontynuować będzie dynamiczny rozwój, skalując swoją obecność na dotychczasowych rynkach, debiutując na nowych, a także rozwijając kolejne usługi, m.in. marketplace" - dodał także.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)