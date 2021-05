Strata operacyjna wyniosła 5,07 mln zł wobec 8,63 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,64 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 52,66 mln zł rok wcześniej.

"Na wyniki grupy kapitałowej Wojas w I kw. 2021 r. negatywnie wpłynął powrót epidemii COVID-19 w okresie zimowym i wiosennym. W związku z ponownym zamknięciem sklepów detalicznych od 28.12.2020 do 31.01.2021 r. i najnowszym od 20.03.2021 do 03.05.2021 r. Grupa Wojas oczekuje programów rekompensacyjnych w zakresie dofinansowania do kosztów wynagrodzeń oraz zwolnienia z opłacania czynszów w galeriach handlowych oraz stałego już powrotu do otwarcia sklepów po 3 maja 2021 r. Okresy lockdownów znacznie utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej przez spółkę i wpływają negatywnie na jej płynność finansową i wyniki" - czytamy w raporcie.

Wojas podkreślił, że stara się przeciwdziałać niekorzystnym czynnikom zewnętrznym - sprzedaż ogółem po 3 miesiącach 2021 r. wzrosła o 1,9% r/r, głównie w wyniku wzrostu sprzedaży hurtowej o 62,9%, przy spadku sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych (offline) o 38,8%.

"Także wstępne ustne deklaracje banków kredytujących są pozytywne co do odnowienia linii kredytowych w 2021 roku. Na pozytywne nastawienie wpływa też obserwowany dynamiczny wzrost sprzedaży detalicznej w maju 2021 roku po okresie otwarcia sklepów stacjonarnych" -czytamy dalej.

Według spółki, sprzedaż obuwia charakteryzuje się sezonowością sprzedaży i jest to związane z oferowaniem dwóch kolekcji obuwia w ciągu roku (wiosenno-letniej i jesienno-zimowej).

"Wyższa sprzedaż z wyższymi marżami brutto jest realizowana w pierwszych miesiącach poszczególnych sezonów (marzec do maja, wrzesień do grudnia), niższa sprzedaż z niższymi marżami brutto realizowana jest w okresie wakacyjnym i w pierwszych dwóch miesiącach nowego roku. Sezonowość sprzedaży występuje też w podziale na kanały dystrybucji: w detalu najwyższa sprzedaż z wyższymi marżami jest w drugim i czwartym kwartale, w kanale hurtowym i pozostałym sprzedaż ta jest rozłożona bardziej równomiernie ze szczytem sprzedaży w marcu i wrześniu. Analiza danych historycznych wskazuje, iż w pierwszej połowie roku przychody ze sprzedaży stanowią ca 44% przychodów całorocznych, a w drugiej połowie roku ca 56% przychodów całorocznych. W zakresie wartościowej marży brutto rozkład historyczny kształtuje się tak samo, jak dla sprzedaży" - czytamy także.

Zdaniem spółki, sezonowość sprzedaży może być zaburzona przez nieprzewidywalne warunki pogodowe oraz inne zdarzenia nadzwyczajne, a także aktualną konkurencyjną sytuacją rynkową oraz realizowanymi przetargami obuwia specjalistycznego.

"Sezonowość występuje też w cyklach produkcyjnych i zapotrzebowania na środki pieniężne. Największe obłożenie produkcji jest przed wprowadzeniem kolekcji, a w okresach mniejszego zapotrzebowania na obuwie Spółka produkuje buty pod zlecenia hurtowe i na przetargi. Zapotrzebowanie na środki pieniężne jest powiązane z cyklem produkcyjnym i cyklem zmagazynowania kolekcji w powiązaniu z polityką w zakresie kredytów kupieckich i dostępnych linii kredytowych oraz cyklem wpływów ze sprzedaży. Analiza danych historycznych wskazuje, iż niedobór środków pieniężnych występuje w miesiącu lutym i sierpniu, a nadwyżka środków pieniężnych występuje w miesiącu kwiecień / maj oraz grudzień / styczeń" - podsumowano w materiale.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 2,72 mln zł wobec 7,41 mln zł straty rok wcześniej.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 244,5 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)