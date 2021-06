Od 1 lipca większość towarów kupowanych na aukcjach w Chinach może podrożeć o wartość podatku VAT. Wchodzą bowiem w życie regulacje, które znoszą w Unii Europejskiej zwolnienie z tego podatku towarów o wartości poniżej 22 euro. W Polsce to zwolnienie nie obowiązywało, ale przesyłki z Chin były kierowane najpierw do innych krajów UE, by później dotrzeć do odbiorców w Polsce. Ostatnie tygodnie przyniosły dużo niepewności wśród kupujących, czy zapłacą VAT, czy nie, szczególnie że w piątek zakończyła się duża wyprzedaż na stronie Aliexpress. Przesyłki z tymi towarami dotrą do Polski już po 1 lipca, co może oznaczać, że kupujący będzie musiał zapłacić podatek. Najbliższe tygodnie przyniosą odpowiedź, jak szczelny będzie nowy system i czy rzeczywiście zagraniczne platformy już od pierwszego dnia umożliwią zapłatę podatku od razu przy zakupie. Od praktyki i szczelności tego systemu będzie zależało to, jak bardzo spadnie sprzedaż platform takich jak Aliexpress w Europie. Jednocześnie jest to okazja dla Amazona czy Allegro na zwiększenia sprzedaży.

Cała globalna branża e-commerce wzrosła o 28 proc. w 2020 r., stanowiąc już 18 proc. całej sprzedaży detalicznej. Choć ograniczenia związane z pandemią powoli ustępują, to sprzedaż branży online rośnie. Prognozy na 2021 rok mówią o 14 proc. wzroście sprzedaży online i 5 proc. offline.

W Polsce po gwałtownym wzroście sprzedaży online w marcu o 28,8 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, w kwietniu odnotowaliśmy wzrost o 6,2 proc., a w maju spadek o 7,2 proc. W maju udział sprzedaży internetowej w całej sprzedaży wyniósł 9,1 proc., wobec 10,8 proc. w kwietniu. Widać, że pandemia znacznie zwiększyła poziom sprzedaży online, jednak wciąż wiele nam brakuje do liderów handlu online. Z 5 rynków, gdzie sprzedaż online jest największa, aż trzy to kraje Azjatyckie (Chiny, Japonia, Korea).

Handel internetowy napędzają wyprzedaże i specjalne dni handlowe. Od 16 do 25 czerwca trwała wyprzedaż na Aliexpress. W dniach 21 i 22 czerwca Amazon prowadził „Prime Day”, podczas którego posiadacze subskrypcji Prime (dostępna na 22 rynkach poza Polską) mogli kupować produkty po znacznie obniżonych cenach. Pozycja Amazon, który odpowiada za 40 proc. amerykańskiego rynku sprzedaży online, jest tak znacząca, że podobne wyprzedaże w tym terminie zorganizowały Walmart i Target. Ważnymi wydarzeniami dla branży e-commerce na całym świecie są Black Friday (w tym roku 29.11) oraz Cyber Monday (29.11). Wcześniej, w listopadzie, swój dzień okazji organizuje Aliexpress. Inwestując w branżę e-commerce, warto pamiętać o dywersyfikacji geograficznej, bo jej perspektywy na wielu rynkach są znacznie lepsze niż w Polsce.

Inwestować możemy w akcje spółek, takich jak Amazon, Alibaba (właściciel Aliexpress), JD.com czy Allegro. Warto też zwrócić uwagę na MercadoLibre - lidera handlu online w Ameryce Południowej, czy Jumia Technologies, która jest liderem handlu w Afryce.

Autor: Paweł Majtkowski, analityk eToro