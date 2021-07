Reklama

We wszystkich kanałach sprzedaży (sklepy, e-com, hurt) łączne przychody netto wzrosły o 42,8% r/r do 50,31 mln zł. Obroty netto w ujęciu LFL (tj. na bazie porównywalnych sklepów) zwiększyły się o 22,8% r/r do 23,3 mln zł, podano w komunikacie.

Sprzedaż e-com wzrosła w tym okresie o 19,1% i stanowiła 19% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.

Strata brutto w tym okresie wyniosła 1,25 mln zł wobec 3,88 mln zł straty rok wcześniej.

"Spółka wypracowała masę marży rok do roku o 91,5% wyższą, co przyczyniło się do ograniczenia strat w czasie pandemii COVID-19, która spowodowała zamknięcie sklepów i brak przychodów w głównym kanale sprzedaży w kwietniu. Pierwszy kwartał był czasem, w którym adoptowano biznes do nowych zachowań klientów przez pryzmat zaktualizowanej strategii spółki. Wprowadzono zmiany polityki handlowej i komunikacyjnej w spółce oraz standardy działań operacyjnych. Korekta strategii oraz poprawa efektywności działań operacyjnych znalazła swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych spółki. Kwiecień był miesiącem lockdownu (kiedy wszystkie sklepy zlokalizowane w centrach handlowych były zamknięte), maj potwierdził sprawność operacyjną sSpółki, efekty zmian widoczne były szczególnie w czerwcu, kiedy to firma uzyskała rentowność biznesu. Ten pozytywny dla spółki trend utrzymuje się również w lipcu" - czytamy w komunikacie.

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, natomiast publikacja ostatecznego raportu finansowego za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 planowana jest na 23 sierpnia 2021 r., podano także.

Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)