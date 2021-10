"Zainteresowanie inwestorów obiektami z najemcą spożywczym rosło systematycznie od kilku lat a pandemia, podobnie jak w przypadku innych zjawisk, tylko przyspieszyła ten trend" - wskazała szefowa sektora handlowego w CBRE Magdalena Frątczak.

Dodała, że powołując się na dane Euromonitor, że w 2020 roku sprzedaż w branży spożywczej spadła o 0,9 proc. rok do roku, podczas gdy całkowita sprzedaż detaliczna zmalała w tym czasie o 6,7 proc.

Jak podano w informacji CBRE, z badania omnibusowego zleconego przez CBRE wynika, że pandemia wpłynęła na zmianę nawyków zakupowych Polaków, co potwierdza 44 proc. respondentów. Przede wszystkim przyczyniła się do tego, że zakupy robimy rzadziej, ale za to większe. Już 51 proc. spośród osób, które zmodyfikowały sposób realizacji zakupów spożywczych, przyznaje, że pod wpływem pandemii robi większe zakupy za jednym razem. Nie oznacza to jednak, że kupujemy mniej, wręcz przeciwnie, pandemia uwypukliła jak istotne jest to, żeby mieć sklep spożywczy blisko domu czy możliwość zrobienia zakupów w dyskoncie, które Polacy preferują - podano.

Dlatego - jak wskazują autorzy raportu - inwestorzy, którzy obserwowali rosnące znaczenie sektora spożywczego, zintensyfikowali inwestycje w ten obszar. Widać to wyraźnie w wynikach za pierwsze półrocze 2021 roku. W okresie styczeń-czerwiec w wolnostojące sklepy spożywcze zainwestowano 10 proc. ogólnego wolumenu z sektora handlu. "W 2020 roku było to 4 proc., a w 2019 roku tylko 2 proc. Jeżeli chodzi o parki handlowe to ich udział zwiększył się z 5 proc. w 2019 roku do aż 16 proc. w 2020 roku. Natomiast w pierwszej połowie tego roku parki handlowe odpowiadają za 12 proc. wolumenu inwestycyjnego w sektorze handlowym" - poinformowano.

Zaznaczono, że sektor spożywczy w ostatnich latach przechodzi zmiany. Przypomniano, że w 2019 roku Spar przejął sieć Piotr i Paweł. Pierwszy sklep pod nową marką został otwarty w warszawskim Blue City. Aktualnie sieć Spar jest na etapie finalizacji procesu zmiany wizerunku dawnych marketów Piotr i Paweł. Natomiast w czerwcu 2020 r. Salling Group, właściciel sieci Netto, zawarł porozumienie z właścicielem sieci handlowej Tesco o zakupie ok. 300 sklepów. Transakcja została sfinalizowana w marcu 2021 r., a w maju 2021 r. nastąpiły pierwsze otwarcia sklepów w dawnych lokalizacjach Tesco pod nową marką Netto. Proces pełnej zmiany może potrwać około roku - wskazano.

"Jeżeli chodzi o plany ekspansji znanych sieci to warto wspomnieć m.in. o tym, że dyskont Aldi Nord chce dołożyć do swojej oferty 45 sklepów w 2021 r. Biedronka przymierza się do 100 nowych lokalizacji. Spar i Stokrotka planują odpowiednio 40 i 100 nowych lokalizacji. Natomiast największe plany związane z ekspansją ma Żabka, która w 2021 r. powiększy się o aż 1100 sklepów. To pokazuje jak duży potencjał drzemie w sektorze handlowym. Dlatego należy spodziewać się, że entuzjazm inwestorów w najbliższym czasie nie osłabnie" – powiedziała, cytowana w informacji, Magdalena Frątczak.