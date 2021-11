Reklama

"Na start Allegro zasadziło ponad 600 zielonych automatów. Do końca 2022 roku będzie ich co najmniej 3 000. Regularnie zwiększana będzie również liczba sprzedających, których produkty będą dostarczane do automatów One Box" - czytamy w komunikacie.

Jako pierwsi paczki ze skrytek Allegro odbiorą kupujący z Warszawy. W ciągu kolejnych dni dołączą do nich mieszkańcy kolejnych miast w Polsce - m.in Łodzi, Poznania, Katowic, Wrocławia czy Torunia. Partnerem logistycznym usługi One Box by Allegro jest UPS, podano także.

Allegro zaprezentowało nową markę logistyczną One by Allegro, która obejmuje ofertę zielonych automatów One Box, sieć punktów odbioru One Punkt oraz kompleksową usługę realizacji zamówień dla sprzedawców - One Fulfillment.

"Wraz z rosnącą liczbą kupujących oraz coraz większą częstotliwością zakupów w internecie, Allegro inwestuje we własne rozwiązania logistyczne. Jednym z elementów realizacji tej strategii jest rozpoczęcie latem tego roku budowy sieci automatów paczkowych. Własna sieć Allegro zapewni kupującym i sprzedającym jeszcze szybsze i wygodniejsze opcje dostawy. Co więcej, realizując ten projekt, platforma wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności, aktywistów społecznych oraz ekspertów, tworząc rozwiązania przyjazne środowisku i odpowiadające na potrzeby okolicznych mieszkańców, a także harmonijnie wpisujące się w przestrzeń miejską" - czytamy dalej w komunikacie.

Wszystkie urządzenia zasilane są zieloną energią pochodzącą z odnawialnych źródeł, a konstrukcja wspierająca roślinność składa się do 90% z recyklingowanego drewna, podkreślono.

"Allegrowicze uwielbiają osobiście odbierać przesyłki z punktów i automatów paczkowych i chcemy, żeby proces ten był jeszcze szybszy i wygodniejszy. Dlatego uzupełniamy największą w Polsce, liczącą ponad 45 tys. sieć punktów i automatów dostępną na Allegro o własne lokalizacje, gdzie wkrótce przesyłki będą dostarczane także w dniu zamówienia. Dziś jest to już ponad 600 lokalizacji i dynamicznie zwiększamy tempo rozstawień. Zaczęliśmy od Warszawy, Łodzi, Poznania i Katowic jednak wkrótce nasze zielone automaty pojawią się także mniejszych miejscowościach. Chcielibyśmy, żeby w ciągu roku było ich co najmniej 3000. Stopniowo będziemy zwiększać ilość sprzedawców, u których dostępna będzie usługa" - skomentował prezes Francois Nuyts, cytowany w komunikacie.

"Projektując naszą sieć, za cel postawiliśmy sobie bezpieczeństwo i troskę o ład przestrzenny i środowisko. Nasze automaty harmonijnie wtapiają się w krajobraz miejski - tam, gdzie było to możliwe, są obsadzone roślinami i nie są na nich umieszczane reklamy. Ponadto będą posiadać udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących, czujniki jakości powietrza, system cichego domykania skrytek, oświetlenie uruchamiane czujnikiem ruchu oraz dostosowywane są do okolicznej infrastruktury, aby zapewnić łatwy dostęp dla osób poruszających się na wózkach i zabezpieczyć strefy wyładunku dla kurierów" - dodał prezes.

Z zielonych automatów One Box by Allegro klienci w większości odbiorą swoje paczki już następnego dnia po zakupie. W pierwszym etapie kupujący będą mogli wybrać ofertę z nową opcją dostawy na dedykowanej karuzeli produktowej na głównej stronie platformy lub skorzystać z filtra "Allegro One Box", wskazano w materiale.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Platforma Allegro.pl umożliwia sprzedaż nowych produktów przede wszystkim firmom prowadzącym działalność w formule biznes-klient i przyciąga średnio 21 mln internautów miesięcznie, co odpowiada 66% mieszkańców Polski w wieku 16 lat lub więcej oraz 78% wszystkich użytkowników internetu w Polsce. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

