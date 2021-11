Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 292,9 mln zł wobec 243,42 mln zł zysku rok wcześniej.

W III kwartale 2021 r. wynik EBITDA zwiększył się rok do roku o 21,8% do 357,8 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 10,3%, podczas gdy rok temu było to 11,0%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 487,04 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 2 676,34 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 569,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 440,38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9 498,08 mln zł w porównaniu z 7 362,14 mln zł rok wcześniej.

Narastająco, po 9 miesiącach 2021 r. zysk EBITDA zwiększył się rok do roku o 26,0% do 910,5 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 9,6%, podczas gdy rok temu było to 9,8%.

"W III kwartale 2021 r. przychody Grupy Dino wyniosły 3 487,0 mln zł i były o 810,7 mln zł, czyli o 30,3% wyższe niż w III kw. 2020 r. Równocześnie koszt własny sprzedaży wzrósł o 32,3% do 2 616,4 mln zł. Narastająco, po 9 miesiącach 2021 r. przychody Grupy Dino wyniosły 9 498,1 mln zł i były o 2 135,9 mln zł, czyli o 29,0% wyższe niż w analogicznym okresie 2020 r. Równocześnie koszt własny sprzedaży wzrósł o 29,3% do 7 114,2 mln zł" - czytamy w raporcie.

Znacząca poprawa przychodów jest wynikiem rozwoju sieci sklepów Dino o nowe placówki oraz wzrostu przychodów w istniejących sklepach (like for like, LfL). Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w III kwartale 2021 r. 10,6% w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. W okresie styczeń-wrzesień 2021 r. wzrost sprzedaży LfL wyniósł 9,9%, wyjaśniono.

W III kw. 2021 r. uruchomione zostały 84 nowe sklepy Dino, czyli o 22% więcej niż przed rokiem. Narastająco od początku 2021 r. otwarte zostały łącznie 234 sklepy w stosunku do 153 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na dzień 30 września 2021 r. sieć Dino liczyła 1 706 marketów, o 335 więcej niż przed rokiem, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 429,71 mln zł wobec 324,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 125,82 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)