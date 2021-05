Zeszły rok był rokiem wyzwań dla całej gospodarki. Oczywiście branża spożywcza w mniejszym stopniu została dotknięta tym kryzysem, jednak nie przeszliśmy tego okresu bez problemów - powiedział prezes Lidl Polska.

Początek pandemii to był czas wzmożonych zakupów. To był czas ogromnej obawy ze strony klientów, czy nie zabraknie towaru. Wtedy staraliśmy się zapewnić sto procent towarów. Klienci mogli zakupy robić u nas codziennie - dodał. Następny trudny etap, to był etap ograniczenia klientów w sklepach do trzech osób na kasę. To był moment przed Wielkanocą 2020 r. I co wtedy zrobiliśmy? W ciągu 3-4 dni przestawiliśmy prawie 500 sklepów na prace w systemie 24-godzinnym. I tutaj ogromny ukłon w kierunku naszych pracowników - mówił Wlaźlak. W kolejnym etapie – od wakacji – nastąpiło pewne przyzwyczajenie do życia w czasach pandemii. Klienci, którzy widzieli, że podczas pierwszej fali pandemii nie było problemu z zakupem podstawowych towarów, zaufali nam. Nie było już zakupów na zapas - powiedział.