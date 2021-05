Spółka wytwarza jogurty na bazie produktów roślinnych. Z prezes Magdaleną Kubit rozmawialiśmy przy okazji konferencji Zdrowa Gospodarka – Impact’21. Opowiadała o zjawiskach zaobserwowanych w branży w ostatnim czasie.

- Konsumenci znacznie więcej czasu poświęcają na sprawdzenie tego, co spożywają, jak wyglądają etykiety, jak wyglądają składy produktów – mówi Magdalena Kubit. - Tak więc nijako automatycznie produkty roślinne stały się bardziej atrakcyjne i znajdują dużo większe zainteresowanie wśród konsumentów niż wcześniej. Mam wrażenie, że to zainteresowanie wzrosło ze względu na troskę o zdrowie, budowanie odporności.

W 2018 r. spółka wprowadziła na rynek pierwszy produkt marki Planton. Wówczas podobnych artykułów było niewiele, a ich smak był skierowany do ortodoksyjnych wegan. Jogurty Magda zdecydowały się pójść inną drogą.

- Produkty roślinne od początku kierowaliśmy do bardzo szerokiego grona odbiorców. One nie były od początku skierowane do wegan, wegetarian, wąskich grup. Zależało nam na tym, aby szerokie grono odbiorców miało szansę się przekonać do tych produktów – opowiada prezes.

W rozmowie porusza też kwestie cen jogurtów wegańskich, konkurencji, kosztów produkcji, możliwości skorzystania z dotacji oraz roli sieci handlowych, które cieszą się zaufaniem i pomagają budować nowe trendy żywieniowe.

- Innowacja i pionierstwo są wartościami, które dla nas są najważniejsze – podsumowuje. - Od początku widzieliśmy siebie jako producenta na skalę europejską. Bardzo dużo pracy wkładamy w to pionierstwo, nie tylko recepturowo, ale również technologicznie. W tym momencie pracujemy nad liniami technologicznymi, które pozwolą nam na nowe produkty.