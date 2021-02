Jak pisze Bloomberg, Zuckerberg na środowym spotkaniu omówił kluczowe obszary, na których ma rozwijać się Facebook. Przyznał, że spodziewa się „bardzo znaczącej konkurencji”, jako że ambicje tech-giganta są zbieżne z tym, co planuje Apple – na przykład apki do przesyłania wiadomości czy okulary VR. Zuckerberg skrytykował iMessage, sugerując, że oferuje słabsze zabezpieczenie prywatności niż WhatsApp Facebooka. Co więcej, według niego dominacja rynkowa Apple w USA to wynik nieuczciwych praktyk.

Zuckerberg powiedział również, że Facebook i Apple prawdopodobnie staną się „bezpośrednimi rywalami” w zakresie zestawów do wirtualnej i rzeczywistości. Facebook już oferuje zestawy Oculus, a obie firmy pracują nad okularami AR.

Nadchodzące zmiany Apple iOS 14 mają utrudnić Facebookowi śledzenie użytkowników i zamieszczanie reklam opartych na przeszłej aktywności online. Szefostwo Apple zapowiedziało, że jest to krok w celu ochrony prywatności użytkowników, natomiast Facebook zwraca uwagę na „straty małych firm”, które polegają na ukierunkowanych reklamach. Zmiany iOS mogą ograniczyć wzrost przychodów Facebooka.

Zuckerberg skomentował: „Apple może mówić, że robi to, by pomóc ludziom, ale ten ruch wyraźnie świadczy o tym, że śledzą biznesy konkurentów”.

Na razie Facebook nadal korzysta z gwałtownego wzrostu zakupów online i reklamy cyfrowej. W czwartym kwartale sprzedaż skoczyła o 33 proc. do 28,1 mld dolarów, a miesięczna średnia użytkowników wzrosła do 2,8 mld osób. Apple również podał kwartalne zyski: przychody skoczyły 21 proc. do 111,4 mld dolarów – a to dzięki sukcesowi iPhone 12.