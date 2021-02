Dostęp do strony IPN na Facebooku został ograniczony w wyniku błędu naszych zautomatyzowanych narzędzi i został już przywrócony. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności” – tym lakonicznym komunikatem Facebook 9 lutego zamknął sprawę zablokowania na cztery dni anglojęzycznego konta IPN. Znalazł się na nim post opisujący plany germanizacji polskich dzieci podczas II wojny.

Ze względu na absurdalność cenzorskich działań FB sprawa zrobiła się głośna. W obronie profilu IPN polski rząd przesłał nawet oficjalną notę do szefostwa korporacji – te ją przyjęło, nawet przeprosiło. Tu sprawę można by odłożyć ad acta, gdyby nie to, że jest kolejnym przykładem cenzurowania treści przez władające internetem korporacje.