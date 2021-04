Facebook tymczasowo zablokował hashtag wzywający premiera Indii Narendrę Modiego do podania się do dymisji z powodu rządowej strategii walki z koronawirusem - przekazali cytowani przez dziennik "The Guardian" indyjscy internauci na Twitterze. Facebook po kilku godzinach przywrócił hashtag, tłumacząc, że blokada nastąpiła przez pomyłkę.

Hashtag #ResignModi został zablokowany w środę; w ten sposób niedostępnych dla użytkowników Facebooka stało się ponad 12 tys. postów krytykujących indyjskie władze - pisze "The Guardian". Kiedy użytkownicy wyszukiwali tę frazę, otrzymywali komunikat, że posty nią oznaczone zostały "tymczasowo ukryte", ponieważ "niektóre treści są sprzeczne ze standardami społeczności" platformy. Po kilku godzinach hashtag stał się ponownie widoczny. "Przez pomyłkę zablokowaliśmy na krótki czas ten hashtag, ale nie stało się to na zlecenie rządu indyjskiego" - zaznaczył rzecznik Facebooka. Wcześniej w tym tygodniu Twitter znalazł się w ogniu krytyki, gdy na skutek wniosku prawnego złożonego przez rząd Indii skasował ponad 50 postów krytykujących administrację Modiego; na początku roku twierdziła ona, że koronawirus w kraju został pokonany, oraz zezwalała na organizowanie masowych zgromadzeń, w tym wieców politycznych. Jak głosi "Wall Street Journal", na polecenie rządu Facebook i Instagram również usuwały liczne posty nieprzychylne premierowi. Pracownicy zdali egzamin z pracy zdalnej. Czy to oznacza zmierzch korporacyjnych dzielnic? Zobacz również Obecnie wyszukiwanie po hashtagu #ResignModi wyświetla posty ukazujące dramatyczne sytuacje związane z epidemią koronawirusa w Indiach, m.in. zatłoczone szpitale nieradzące sobie z umierającymi na Covid-19 pacjentami. Trzecia fala koronawirusa w Indiach narasta w gwałtownym tempie - ostatniej doby odnotowano ponad 379 tys. przypadków nowych zakażeń oraz 3645 zgonów w związku z Covid-19. Od początku pandemii zakaziło się - według oficjalnych statystyk - 18,4 mln osób, z czego zmarło 205 tys. Wielu ekspertów uważa te dane za zaniżone.