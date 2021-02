"Pomimo tego, że działamy w przemyśle ciężkim, a także energochłonnym, chcemy pokazać, jak jesteśmy w stanie się zmienić" - powiedział Skowron podczas panelu w trakcie konferencji EEC Trends.

Jak zapowiedział, spółka chce odejść do wykorzystania węgla kamiennego do produkcji pary technologicznej, przy czym na tę chwilę nie widzi innego rozwiązania, jak zastąpienie tego paliwa gazem ziemnym.

"Przestawienie energetyki na gaz ziemny to zadanie na teraz, ale później nie wykluczamy skorzystania z zielonego wodoru" - dodał Skowron.

Ważne dla Grupy Ciech będzie także testowanie magazynów energii.

W mniejszych zakładach, gdzie będzie to możliwe, spółka chce ograniczyć zakup energii elektrycznej od zewnętrznych dostawców. Jako alternatywa będą budowane farmy fotowoltaiczne, podsumował Skowron.

Grupa Ciech ogłosiła jakiś czas temu plan obniżenia emisji CO2 o 30% do 2026 roku.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)