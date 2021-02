"Spotkaliśmy się z dużym zrozumieniem ze strony premier Litwy Ingrida Simonyte. Umówiliśmy się, że w ciągu miesiąca strona litewska przedstawi swoje stanowisko w sprawie wsparcia inwestycji pogłębionego przerobu w Możejkach" - powiedział Obajtek dziennikarzom po spotkaniu z litewską premier w Wilnie.

Szef Orlenu podkreślił, że wsparcie litewskiego rządu dla tej inwestycji jest kluczowe przy dzisiejszym otoczeniu makro.

Obecna głębokość przerobu litewskiej rafinerii Grupy Orlen w Możejkach wynosi 73%, a po realizacji instalacji pogłębionego przerobu ropy (Bottom of a Barrel, BoB), wzrosłaby do ok. 86%, co znacząco poprawiłoby efektywność zakładu, dzięki wyższej produkcji wysokomarżowych produktów naftowych.

"Jeżeli propozycja strony litewskiej będzie dla nas satysfakcjonująca, decyzja w sprawie realizacji inwestycji pogłębionego przerobu mogłaby zapaść na przełomie maja i czerwca tego roku" - dodał Obajtek.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)