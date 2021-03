Orlen Unipetrol - czeska spółka z Grupy Orlen - wybuduje w zakładzie w Litvinowie instalację do produkcji dicyklopentadienu (DCPD), kosztem ok. 145 mln zł (831 mln CZK), podał PKN Orlen. Budowa ma zakończyć się w II połowie 2022 roku, a planowana produkcja osiągnie do 26 tys. ton DCPD rocznie, co będzie stanowiło ok. 25% całkowitych mocy w Europie.

Dzięki budowie instalacji w czeskim zakładzie w Litvinowie, w II połowie 2022 r. na rynek trafi nowy produkt - dicyklopentadien (DCPD), który wykorzystuje się m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym, elektrotechnicznym, a także w branży farmaceutycznej i medycznej, podkreślono. "Zgodnie ze strategią, do 2030 r. chcemy zwiększać udział specjalistycznych produktów petrochemicznych w naszej ofercie. W perspektywie dziesięciu lat to właśnie ten segment ma generować połowę zysków pochodzących z przerobu ropy naftowej Grupy Orlen. Inwestując w rozwój czeskich aktywów, zwiększamy zyski z działalności biznesowej, ale też wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne w regionie" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie. Dicyklopentadien (DCPD) to płynny węglowodór powstający podczas rafinacji i krakingu ropy naftowej oraz oleju. Będzie wytwarzany w oparciu o technologię, której autorami są naukowcy z Orlen Unipetrol i Uniwersytetu Chemiczno-Technologicznego w Pradze. Proces technologiczny został opracowany w ramach projektu mającego na celu znalezienie metody wyodrębnienia węglowodorów, które są produktami wtórnymi w instalacjach petrochemicznych i mogą znaleźć zastosowanie na rynku, wynika z materiału. "Uważnie obserwujemy otoczenie i widzimy, że na światowych rynkach istnieje duże zapotrzebowanie na DCPD, a w Europie mamy do czynienia z deficytem mocy produkcyjnych w tym zakresie. Spodziewamy się wzrostu popytu o kolejne 20%. Do 2030 r. na rynkach amerykańskich popyt może wzrosnąć o 40 %, a w Azji nawet o 60%. Dlatego zdecydowaliśmy się zainwestować w budowę własnej technologii produkcji DCPD" - dodał prezes Orlen Unipetrol Tomasz Wiatrak. Po uruchomieniu instalacji, Orlen Unipetrol będzie produkował DCPD w jakości 80-94%. Produkt wykorzystywany jest do wytwarzania materiałów polimerowych, żywic, klejów, barwników, opakowań oraz włókien optycznych, podsumowano. Orlen Unipetrol jest spółką w 100% zależną od PKN Orlen. Zarządza dwiema czeskimi rafineriami w Litvinovie i Kralupach. W 2020 r. spółka przerobiła 6,08 mln ton ropy. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. (ISBnews)