"Perspektywy dla segmentu Agro są dobre, wierzymy, że rok 2021 będzie lepszy niż 2020 i 2019" - powiedział prezes Dawid Jakubowicz podczas wideokonferencji.

Członek zarządu Jarosław Romanowski zastrzegł, że II i III kwartał są wprawdzie sezonowo słabsze, ale spółka spodziewa się systematycznego wzrostu EBITDA znormalizowanej.

"W 2019 roku to było 30 mln zł, w 2020 roku już 41 mln zł. Wierzymy, że ta dobra tendencja kilkunastoprocentowego wzrostu utrzyma się w 2021 roku" - podkreślił Romanowski.

"Skupiamy się na generowaniu gotówki, to jest dla nas najważniejsze" - podsumował Jakubowicz.

Ciech podał wczoraj, że spodziewa się, iż znormalizowany wynik EBITDA grupy może wzrosnąć o w br. ok. 20-25% w stosunku do zaraportowanego wyniku skonsolidowanego z 2020 roku (585 mln zł), czyli do poziomu 700-735 mln zł dzięki przeprowadzonym inwestycjom, zwiększonej efektywności procesów produkcyjnych, szerszej ofercie produktowej, a także ożywieniu gospodarczemu.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 2,98 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)