"Capex nie powinien przekroczyć poziomu prognozowanej EBITDA w 2021 roku, powinien być też niższy niż w 2020 roku" - powiedział Jakubowicz podczas wideokonferencji.

Nakłady inwestycyjne grupy w 2020 roku wyniosły z kolei 694 mln zł, czyli wzrosły o 98% względem roku 2019 (351 mln zł).

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 2,98 mld zł w 2020 r.

