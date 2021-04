"Trwa przegląd opcji inwestycyjnych, który powinniśmy zakończyć jeszcze w kwietniu. W czerwcu zaprezentujemy te obszary, w które chcemy w najbliższych latach inwestować" - powiedział Wróbel podczas debaty "Polska Chemia - strategiczność, konkurencyjność, przyszłość", organizowanej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC).

"Nie jest tajemnicą, że szczególnym obszarem zainteresowania Lotosu jest wodór, również w kontekście produkcji na bazie biometanu. Na pewno będziemy chcieli rozwijać się także w kierunku wykorzystania budowy farm wiatrowych, ale z punktu widzenia wykonawstwa i serwisowania. Swojej szansy upatrujemy również w obszarach LNG czy CNG" - dodał wiceprezes.

Podkreślił, że koncern szykuje się do odejścia w perspektywie 30 lat od przetwórstwa węglowodorów, w kierunku przetwórstwa biosurowców, z masowym wykorzystaniem surowców z recyklingu.

"Kluczowym wyzwaniem będą właściwe regulacje, które nam zoperacjonalizują szczytne cele klimatyczne. Wygrają ci, którym uda się pogodzić to, co jest zielone, z tym, co jest efektywne, bo klienci popierają przestawienie na zieloną gospodarkę, ale pod warunkiem, że nie będą musieli za to więcej płacić" - podsumował Wróbel.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,9 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)