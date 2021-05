Zysk operacyjny wyniósł 43,18 mln zł wobec 79,67 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 72,23 mln zł wobec 111,83 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 782,81 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 813,95 mln zł rok wcześniej.

Spółka zanotowała wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 94% w segmencie papieru i wzrost sprzedaży w segmencie papieru opakowaniowego, podkreślono w komunikacie.

"Wraz ze wzrostem cen celulozy zmienia się równowaga pomiędzy segmentami celulozy i papieru, ale korzyści płynące z połączenia tych dwóch segmentów w ramach grupy pozostają znaczące. W pierwszym kwartale wzrosła sprzedaż papieru i umacnialiśmy naszą pozycję rynkową w porównaniu do poprzedniego kwartału" - powiedział prezes Michał Jarczyński, cytowany w komunikacie.

W jego ocenie, wyniki I kwartału są dobre, bo kwartał porównawczy był jednym z najlepszych w historii grupy.

"Segment papieru osiągnął w pierwszym kwartale łączną sprzedaż na poziomie 547,3 mln zł (587,8 mln zł) przy EBITDA w wysokości 56,7 mln zł (84,8 mln zł). W omawianym okresie segment ten kontynuował ożywienie i umacnialiśmy naszą pozycję rynkową, zwłaszcza w porównaniu do ostatniego kwartału poprzedniego roku - trzeba podkreślić, że porównanie do danych osiągniętych w pierwszym kwartale 2020 r. wypada nieco słabiej, ponieważ był to jeden z najlepszych kwartałów w naszej historii. Wielkość sprzedaży papieru wyniosła 161 000 ton, a wykorzystanie mocy produkcyjnych osiągnęło 94% (podczas gdy w 4Q 2020 było to 90%), a dla porównania średnia europejska wynosiła w tym czasie około 80%" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 7,08 mln zł wobec 7,79 mln zł straty rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,85 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)