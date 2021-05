Korporacja Albemarle inwestuje i współpracuje z producentami sprzętu samochodowego, by usprawnić recykling litowych części aut. Wydobywca to jedna z przykładowych firm, które chcą zdobyć udział w rynku odzyskanych akumulatorów. Popyt na surowiec rośnie, a dostawy litu nie nadążają.

Lit wydobywany ze starych Tesli

Trzynaście lat po debiucie Tesli Roadster, pierwsza generacja pojazdów elektrycznych jest już bliżej zużycia – dzięki temu dostępnych będzie coraz więcej baterii litowo-jonowych. Kiedy to nastąpi, litowy recykling „wystartuje” – komentuje Christopher Perrella z Bloomberg Intelligence.

Przyszłość litu to recykling

Eric Norris, szef działu litu w Albemarle, powiedział o ostatnich inwestycjach: „To kompleksowy wysiłek, krytyczny dla naszego rozwoju w przyszłości. Postrzegamy to jako przyszły zasób, w którym chcielibyśmy odgrywać znaczącą rolę”. Działalność komercyjna tego sektora firmy nabierze tempa w drugiej połowie dekady, kiedy to wejdą w życie regulacje mówiące o tym, że baterie litowe będą musiały być poddane recyklingowi. BloombergNEF szacuje, że ok. 62 tys. ton metrycznych baterii do EV zużyło się w 2020 roku. Według BNEF, do 2035 roku ilość zużytych baterii wzrośnie do ponad 4 milionów ton.

BNEF szacuje, że w 2030 roku kupowanych będzie prawie 26 milionów pojazdów elektrycznych rocznie, zaś na złomowiskach wyląduje prawie 1,7 miliona ton metrycznych złomowanych akumulatorów. Według analityków, skumulowana sprzedaż pojazdów elektrycznych (nie tylko aut osobowych) wyniosła 7,7 miliona pod koniec 2019 roku.

Recykling zamiast wydobycia

Recykling jest postrzegany jako jeden z najbardziej efektywnych sposobów na ograniczenie nowych projektów wydobywczych. Wycofane z eksploatacji akumulatory litowo-jonowe EV będą głównym źródłem metali wtórnych kobaltu, litu i niklu – podaje raport zlecony przez Earthworks i opublikowany przez Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney.

Recykling jest częścią zrównoważonego aspektu produkcji pojazdów elektrycznych – twierdzi Kent Masters, dyrektor generalny Albemarle. Pod koniec życia baterii EV „mamy możliwości, by pomóc w ich recyklingu i zamknąć obieg cyrkularny baterii litowo-jonowych w EV” – dodał.

Kanadyjska firma Li-Cycle, zajmująca się recyklingiem baterii, poinformowała we wtorek 11 maja, że otrzymała wieloletni kontrakt z Ultium Cells LLC – spółką joint venture General Motors i LG Energy Solution – na recykling kluczowych materiałów pochodzących ze złomu i nadwyżek produkcyjnych powstałych przy produkcji baterii.