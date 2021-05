"W okresie objętym kontrolą spółka jako płatnik korzystała na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ze zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła w odniesieniu do należności licencyjnych z tytułu umowy o pomocy technicznej i udzielaniu licencji. W wyniku kontroli US nie uznał prawa spółki do korzystania ze zwolnienia z poboru podatku u źródła" - czytamy w komunikacie.

Przyjęcie wniosków wynikających z kontroli, dotyczących korzystania ze zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła w okresie objętym kontrolą, skutkowałaby obowiązkiem zapłaty przez spółkę zaległości podatkowej w wysokości odpowiednio:

- za rok 2016: 7,3 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji niniejszego raportu wynosiłyby ok. 2,8 mln zł

- za rok 2017: 8,2 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji niniejszego raportu wynosiłyby ok. 2,5 mln zł.

Spółka ma 14 dni na ustosunkowanie się do wyniku kontroli i analizuje dalsze działania w odniesieniu do kontroli i jej wyniku. Zakończona kontrola celno-skarbowa może przekształcić się w postępowanie podatkowe, podsumowano.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

(ISBnews)