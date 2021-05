"Zarząd [...] podjął uchwałę, w której rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu emitenta:

1. przeznaczyć zysk netto wypracowany przez spółkę w 2020 roku w wysokości 155 287 361,59 zł w całości na wypłatę dywidendy;

2. przenieść kwotę 2 812 365,41 zł z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy;

3. wypłacić dywidendę w wysokości 158 099 727 zł, to jest 3 zł na jedną akcję z zysku netto spółki za 2020 rok powiększonego o kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego" - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy zaproponowano ustalić na 24 czerwca 2021 r., a dzień wypłaty dywidendy na 8 lipca 2021 r.

Ciech odnotował 123,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2020 r. wobec 105,26 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 155,29 mln zł wobec 60,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 2,98 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)