Lotos Pay&Go to aplikacja, która umożliwia płacenie za paliwo na stacjach Lotos bez konieczności wchodzenia do budynku stacji. Wprowadzenie usługi przebiegało etapami. Od 30 grudnia 2020 r. była dostępna w wersji pilotażowej na 15 stacjach. Teraz objęła wszystkie stacje własne Lotosu, podkreślono.

"Chcemy przygotować się na wzmożony ruch wakacyjny, dlatego zależało nam na uruchomieniu usługi Lotos Pay&Go na większości stacji jeszcze przed wakacjami. Płatność mobilna to bezpieczny sposób przeprowadzenia transakcji, szczególnie w dobie pandemii. Takie rozwiązanie jest także idealne dla osób niepełnosprawnych czy rodziców z małymi dziećmi. To również oszczędność czasu. Pilotaż akcji pokazał nam, jak udoskonalić aplikację, by była jak najbardziej intuicyjna i łatwa w obsłudze. Mamy nadzieję, że klienci stacji paliw Lotos skorzystają z tego udogodnienia" - powiedział prezes Lotos Paliwa Wojciech Weiss, cytowany w komunikacie.

Obecnie aplikacją można płacić za paliwo. Docelowo będzie można również kupić inne produkty dostępne na zewnątrz stacji, a także zapłacić w ramach jednej transakcji za dwa tankowania np.: benzyna i LPG. Do aplikacji włączona zostanie także obsługa pojazdów elektrycznych. Będzie to jedyne takie rozwiązanie na rynku łączące w jednym narzędziu obsługę zarówno paliw zwykłych (PB, ON, LPG), paliw premium (PB 98 Dynamic, ON Dynamic), jak i paliw alternatywnych, podano także w materiale.

Spółka Lotos Paliwa posiada ponad 510 stacji paliw w całym kraju, co stawia ją na trzecim miejscu pod względem liczby stacji paliw w Polsce, po PKN Orlen i BP.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,9 mld zł w 2020 r.

