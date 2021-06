"Wykorzystanie miedzi ma duże znaczenie przede wszystkim w produkcji samochodów elektrycznych oraz w rozwoju odnawialnych źródeł energii. Dlatego kredyt odnawialny BGK z limitem do kwoty 700 mln USD dla Sierra Gorda SCM, spółki z grupy KGHM, ma nie tylko wymiar finansowy. Finansowanie pozwala wspierać zrównoważony rozwój i ekspansję polskich firm za granicami kraju" - podał w środę BGK.

Dodano, że popyt na miedź może wspierać Zielony Ład, ponieważ Europa chce realizować swój plan działań na rzecz zrównoważonej gospodarki m.in. poprzez wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego. "W produkcji samochodów elektrycznych wykorzystanie miedzi jest średnio o 40 proc. wyższe niż w produkcji tradycyjnych aut. Należy mieć też na uwadze, że udział aut elektrycznych i hybrydowych na rynku automotive będzie w najbliższych latach wciąż rósł. Cały sektor motoryzacyjny konsumuje rocznie ok. 2 mln ton miedzi. Miedź jest również ważna dla rozwoju energetyki - wyprodukowanie 1GW z OZE wymaga od sześciu do siedmiu razy więcej miedzi niż wytworzenie tej samej mocy ze źródeł konwencjonalnych. BGK, kierując się misją wspierania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego udzielił kredytu odnawialnego z limitem do 700 mln USD Sierra Gorda SCM – kopalni KGHM wydobywającej miedź" - wyjaśniono.

Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego w BGK Maryla Posyniak wskazała, że dzięki udzielonemu finansowaniu, bank wzmacnia ekspansję międzynarodową polskiej strategicznej grupy, jaką jest KGHM i jednocześnie wspiera projekty mające wpływ na zrównoważony rozwój w sektorze motoryzacyjnym i energetycznym. "To perspektywiczna branża - produkcja miedzi płatnej w Sierra Gorda w 2020 roku wzrosła o 37 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W tym roku może być podobnie. Dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem eksportu i ekspansji najważniejszą informacją jest to, że podążamy za polskimi spółkami, niezależnie od branży, czy lokalizacji projektu – w tym przypadku jest nim chilijska Sierra Gorda. Łącznie wspieramy polskich przedsiębiorców już na 74 rynkach" - zwróciła uwagę dyrektor.

BGK podkreślił, że KGHM jest jedną z trzech firm w branży na świecie, która mimo pandemii pracowała zgodnie z planem - nie zmieniła planów operacyjnych i nie wstrzymała wydobycia. Sierra Gorda jest jednym ze strategicznych zagranicznych aktywów produkcyjnych KGHM. KGHM zapowiada dalsze zwiększanie wartości spółki Sierra Gorda w przyszłości - dodano.

W październiku ub.r. miedziowy kombinat informował, że Sumitomo chce sprzedać 45 proc. udziałów w chilijskiej kopalni miedzi Sierra Gorda. KGHM ma w kopalni Sierra Gorda 55 proc. udziałów.

Polska spółka miedziowa informowała wówczas, że obowiązująca strategia KGHM na lata 2019-2023 nie zakłada zmiany skali zaangażowania firmy w Sierra Gorda. "Wszystkie dotychczas prowadzone procesy optymalizacyjne, mające na celu budowę wartości Sierra Gorda, będą kontynuowane" - zapewniano.

W chilijskiej kopalni Sierra Gorda wydobywana jest m.in. miedź oraz metale szlachetne. Została uruchomiona w 2014 roku. (PAP)

autor: Michał Boroń