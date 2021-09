Famur podpisał z Gerbang Daya Mandiri PT z siedzibą w Indonezji umowę na dostawę urządzeń do eksploatacji na terenie kopalni w Indonezji, podała spółka. Wartość umowy to ok. 10 mln euro, tj. ok. 46 mln zł.

"Dostawa powinna nastąpić w terminie 9 miesięcy od daty wejścia w życie umowy" - czytamy w komunikacie. Jest to już kolejna umowa realizowana przez Famur dla tego odbiorcy na rynku indonezyjskim, podkreślono także. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie, a od maja 2021 r. realizuje strategię transformacji w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację oraz inne perspektywiczne branże przemysłowe. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2020 r. (ISBnews)